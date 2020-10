Aragó aplica un confinament perimetral a la comunitat

El Presidente @JLambanM anuncia el confinamiento perimetral de #Aragón a partir de mañana. No se podrá entrar ni salir salvo por razones justificadas. Se mantiene el confinamiento de #Zaragoza, #Huesca y #Teruel. El toque de queda será de 23.00 a 6.00. pic.twitter.com/HxbIavFblS — Gobierno de Aragón (@GobAragon) October 26, 2020

Altres notícies que et poden interessar

El president d'Aragó, Javier Lambán, ha anunciat aquest dilluns un confinament perimetral a partir de demà a tota la comunitat. D'aquesta manera no es podrà entrar ni sortir a no ser que sigui per raons justificades.Aquesta mesura no modifica la situació de les tres capitals, Saragossa, Osca i Terol, que seguiran confinades. La resta de ciutadans que no resideixin a aquestes tres ciutats podran seguir circulant lliurement pel territori però sense sortir de la comunitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor