La desaparició de quioscos a Barcelona s'accelera amb la pandèmia

L'expansió dels continguts digitals ha contribuït al descens de la venda de diaris i revistes en l'última dècada. Segons l'última diagnosi de l'Ajuntament de Barcelona, el 2018, un 15,7% dels quioscos estaven vacants . Dos anys més tard, la xifra ha augmentat a un 18,3%. Cada vegada més quioscos es veuen obligats a tancar i els que continuen oberts ho fan amb grans dificultats, encara més arran de la pandèmia.Els quiosquers barcelonins consultats percomenten que els ingressos han disminuït entre un 60% i un 90% des de l'inici de la pandèmia. Entre les principals fonts d'ingressos destaquen el turisme i l'activitat de bars i restaurants, sectors afectats per la crisi de la Covid-19."Abans hi havia turistes, compraven tiquets per fer tours per la ciutat i entrades per a partits de futbol. Les persones grans tenen por de sortir de casa, i els bars, restaurants i hotels estan tancats, que eren els que ens compraven cada matí", comenta Timoteo, un quiosquer del centre de la ciutat que preveu marxar a l'estranger per poder sobreviure a la crisi.Hi ha editorials que ja han optat per deixar de banda la premsa escrita i centrar-se en els continguts digitals. Manuel Moya, quiosquer de Sants, creu que els quioscos podran sobreviure sempre que les editorials arribin al mínim de vendes que esperen. "Quan deixin d'arribar-hi ja no els interessarà continuar", afegeix.La desaparició de quioscos és una realitat que tots preveuen. Malgrat que la pandèmia ha agreujat la situació econòmica, fins ara només han presentat una renúncia quatre quioscos des del decret de l'estat d'alarma, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona. Tatiana Rubio, quiosquera del districte de Sants-Montjuïc, afirma que el procés és gradual: "Ja ve de temps enrere, la Covid-19 el que farà serà accelerar el procés, perquè és un gènere que té molt pocs guanys. Quan hi ha una situació com el confinament, els comptes no surten".Davant la crisi que estaven patint els quioscos tradicionals, alguns emprenedors van decidir impulsar idees alternatives per tal que no desapareguin. Odd Kiosk, un projecte de Txema Montero i Iván Jiménez, n'és un exemple. La idea va sorgir durant el confinament. Odd Kiosk uneix l'art, la cultura i el moviment LGTBIQ+ en un quiosc situat al carrer de València amb Enric Granados."Un quiosc té un valor i un significat. És molt important que la gent gran i els nens continuï venint, per això tenim des de la premsa de sempre fins a galetes i sucs per als nens. No es tracta només de posar unes revistes modernes, sinó que el que busquem és que tot tipus de gent no deixi de venir", afirma Txema Montero. "Molta gent jove que ve a buscar revistes d'art acaba mirant-se també la premsa i molta gent gran que ve a buscar premsa acaba mirant-se les revistes", explica. "Les revistes estan en anglès perquè són importades de Londres, però quan la gent gran ens pregunta de què tracten i els ho explico, ho acaben entenen i comencen a interessar-se pel tema", detalla.Des d'Odd Kiosk creuen que el que necessiten els quioscos per ressorgir és especialitzar-se perquè "tots són iguals i tots venen el mateix, no tenen cap diferenciació", comenta Montero. "Hi ha un servei essencial que és la premsa, però llavors cada quiosc hauria de tenir la seva especialització: un quiosc d'animals, de moda, de feminisme, etc. Això fa que una ciutat sigui rica en cultura i innovadora, perquè això no està a altres ciutats, està passant a Barcelona", argumenta.Una altra iniciativa, nascuda arran de la pandèmia, ha estat la de Fernando Conde i quatre companys més que regenten el quiosc Good News, situat a l'avinguda de Diagonal amb carrer Balmes. Els cinc propietaris van decidir renovar l'estètica d'una parada en desús per atraure gent nova. "Quan veus un quiosc passes per davant i no t'hi pares perquè ja saps el que hi ha. Vam pensar que podíem oferir alguna cosa nova venent revistes alternatives i donant-li un canvi d'estètica", comenta Fernando, que descriu els quioscos com "un lloc per connectar amb la gent del barri".Així com Txema Montero, Fernando Conde també creu que els quioscos necessiten un canvi per sortir de la crisi. El que proposa, però, és reduir-ne el nombre, "buscar els punts on hi ha més afluència de gent i concentrar-se en aquests, en comptes de tenir tantes opcions".L'Ajuntament de Barcelona va concloure, en una diagnosi sobre el sector del 2018, que era necessari canviar el model de negoci. Es va plantejar fer intercanvi de llibres als quioscos, establir punts d'accés wi-fi i de recàrrega de mòbils o punts d'informació municipal, així com altres serveis de reparació de bicicletes, recollida d'aliments o de custòdia d'equipatge per a turistes.Aquest gener es va posar en marxa una prova pilot a mans de la cooperativa Diverscoop, integrada per persones amb discapacitat, que va reobrir dos quioscos en desús. En aquests establiments es duran a terme els plantejaments de l'Ajuntament d'afegir-hi altres serveis. A l'abril, va obrir un altre quiosc a Paral·lel i, pròximament es preveu que de dues parades més iniciïn l'activitat, a Sant Andreu i Sants-Montjuïc. Serien cinc quioscos reoberts. La cooperativa preveu gestionar-ne set en total durant aquest any i el proper, sempre que la pandèmia sigui benevolent.

