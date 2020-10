La Moncloa es manté en la petició d'un estat d'alarma de sis mesos malgrat les pegues de l'oposició

El govern espanyol ha reiterat la petició d'establir un estat d'alarma de sis mesos de durada malgrat la desconfiança que ja ha manifestat l'oposició. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha dit que aquesta durada és la que han suggerit els experts per mirar de controlar de nou la pandèmia del coronavirus, descontrolada en diversos punts del territori, com ara Catalunya. El consell de ministres, que va aprovar ahir l'estat d'alarma de quinze dies a tot Espanya, sol·licitarà demà al Congrés la pròrroga.En principi, es vol que sigui de sis mesos, però caldrà obtenir la majoria necessària. "El termini de sis mesos pot ser menys si l'evolució de la pandèmia millora i estem en indicadors més bons", ha dit Darias. Tot i així, ha remarcat que els sis mesos és el termini que proposen els experts i l'horitzó que fixa Europa sobre com s'ha de desenvolupar la segona onada de la pandèmia.El líder del PP, Pablo Casado, ha dit que la seva formació només donarà suport a una pròrroga de dos mesos, mentre que ERC tampoc és favorable a una pròrroga de mig any de l'estat d'alarma. Ciutadans també desconfia del termini de sis mesos, i ha reclamat compareixences periòdiques de Pedro Sánchez. "El termini de sis mesos és el que el govern considera absolutament necessari", ha remarcat Darias, i ha demanat al PP que "no posi condicions ni pals a les rodes".En aquest sentit, ha recordat que aquest nou estat d'alarma estarà comandat per les comunitats autònomes, que seran les autoritats competents delegades per a dur a terme les mesures que considerin adequades per aturar el virus. "Moltes comunitats autònomes estan governades pel PP. Demano que no posi condicions a les seves pròpies comunitats", ha dit la ministra. Una desena de comunitats, cap del PP, van sol·licitar divendres l'aplicació de l'estat d'alarma.La ministra de Política Territorial ha donat els detalls de la 23a conferència de presidents autonòmics, que s'ha celebrat al Senat. Darias ha remarcat la presència d'Ursula Von del Leyen a la reunió i ha reivindicat la "cogovernança" d'Espanya, que assegura que ha estat "molt valorada" per la Unió Europea. La pandèmia, ha dit la ministra, situa Espanya i Europa davant del major desafiament de les últimes dècades i per això han calgut "mesures extraordinàries". "Mesures perquè Europa protegeixi Europa", ha subratllat Darias, i ha fet una crida a convertir la crisi del coronavirus en "una gran oportunitat".En resposta a la crisi, el Consell Europeu va aprovar el fons de recuperació amb 750.000 milions d'euros que ha de permetre abordar un "volum excepcional de recursos" sense precedents en la història de la Unió Europea. "Europa ha liderat la recuperació amb la presidenta Von der Leyen", ha dit la ministra. A Espanya li correspondran 140.000 milions d'euros. "Espanya ja està en marxa per posar a disposició de la UE el pla d'esborrany de la recuperació", ha afegit. Aquest pla "de país", sota el nom España puede, és "una esperança" i s'ha plantejat en la reunió d'aquest dilluns.L'activació de l'estat d'alarma de nou aquest diumenge, ha dit la ministra, no ha d'impedir "deixar de mirar endavant". "Estem impulsant un pla de país que gira sobre la identificació d'un conjunt de polítiques tractores per consolidar un creixement sostenible que generi ocupació estable i de qualitat, i permeti activar l'economia per donar certeses", ha apuntat. Espanya, ha detallat la ministra, "anirà als 140.000 milions" amb un target inicial dels 72.000 milions europeus de transferències. En aquest sentit, la ministra ha reclamat "un gran acord de país" i un pla que doni respostes a la realitat d'Espanya.Gran part del pla estarà "vinculat" a les competències autonòmiques i el durant a terme les comunitats autònomes. Projectes relacionats amb l'habitatge, l'ocupació, l'economia de les cures o el medi ambient, entre d'altres, es duran a terme des de les autonomies, un 50% dels fons europeus.Els fons europeus hauran d'anar acompanyats de "grans reformes", i en aquesta línia la ministra ha demanat un "gran acord pressupostari". El projecte es presentarà demà al consell de ministres i inclourà una primera partida d'aquest fons de 27.000 milions d'euros. Darias ha demanat "unitat i una acció conjunta" per liderar la recuperació. "La Comissió Europea ha dit que Europa està amb Espanya", ha assegurat Darias. L'èxit del pla, doncs, dependrà "de la qualitat de les inversions" que facin les administracions. "Ja hem presentat l'esborrany del projecte España puede. Ja estem en marxa", ha insistit la ministra.El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha reclamat que Catalunya pugui gestionar directament la part que li correspon dels fons europeus per a la recuperació. Aragonès ha proposat crear un fòrum permanent en què els territoris puguin treballar conjuntament amb la Comissió Europea. Davant la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, Aragonès ha explicat en anglès que participa avui de la reunió perquè el president Quim Torra ha estat inhabilitat per "haver demanat l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats".En aquest context, encara en anglès, Aragonès ha reiterat la necessitat de resoldre aquesta qüestió amb més democràcia, i donant la veu als ciutadans de Catalunya perquè puguin decidir lliurament el seu futur polític. També ha assenyalat que Catalunya és un país europeu profundament compromès amb el projecte de la UE i que té l'aspiració de participar-ne amb una "veu pròpia" com ho fan els estats membres. Una qüestió que, segons ha afegit, només es pot resoldre amb més democràcia ja que, segons ha apuntat, tots els conflictes polítics es resolen dins de la Unió Europea.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor