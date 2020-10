Aragonès denuncia la repressió i demana un nou referèndum en la cimera amb Von der Leyen

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha reclamat que Catalunya pugui gestionar directament la part que li correspon dels fons europeus per a la recuperació . En la seva intervenció en el marc de la conferència de presidents d'aquest dilluns que se celebra telemàticament, Aragonès ha proposat crear un fòrum permanent en què els territoris puguin treballar conjuntament amb la Comissió Europea. A la vegada, també ha aprofitat la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per denunciar la repressió i demanar un nou referèndum per decidir el futur polític de Catalunya.Aragonès ha explicat en anglès que participa avui de la reunió perquè el president Quim Torra ha estat inhabilitat pel Tribunal Suprem per "haver demanat l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats". En aquest context, encara en anglès, el vicepresident en funcions de president ha reiterat la necessitat de resoldre aquesta qüestió amb més democràcia, i donant la veu als ciutadans de Catalunya perquè puguin decidir lliurament el seu futur polític.El vicepresident també ha assenyalat que Catalunya és un país europeu profundament compromès amb el projecte de la UE i que té l'aspiració de participar-ne amb una "veu pròpia" com ho fan els estats membres. Una qüestió que, segons ha afegit, només es pot resoldre amb més democràcia ja que, segons ha apuntat, tots els conflictes polítics es resolen dins de la Unió Europea.Ja en castellà, Aragonès ha reclamat que Catalunya pugui gestionar directament la part del fons europeu que li correspongui i ho ha qualificat "d'imprescindible". I és que, segons el vicepresident amb funcions de president, per ser realment eficients, cal baixar el pla directament al territori. "Tenim molta experiència acumulada, tenim les competències i sobretot tenim la capacitat, la força i l'energia per implementar projectes realment transformadors", ha reivindicat.Per tal de garantir que els territoris tinguin veu i "participació directa" als fons europeus per a la recuperació, Aragonès ha proposat crear un fòrum permanent de territoris per treballar conjuntament amb la Comissió Europea. El vicepresident també ha defensat que cal una "política transformadora i expansiva" i que els 140.000 milions dels fons europeus per als pròxims anys no han de servir per pagar despesa corrent sinó per invertir en futur i reforçar l'estat del benestar.A banda dels fons europeus, Aragonès ha reclamat que, davant la situació "extremadament complexa" de la segona onada de la covid-19, s'impulsi un pla de rescat econòmic per acompanyar tots els treballadors i treballadores, totes les empreses i les famílies que pateixen els efectes de la crisi econòmica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor