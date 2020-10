ERC considera «abusiu» que l'estat d'alarma es prorrogui durant sis mesos

Altres notícies que et poden interessar

"No compartim una pròrroga tan llarga. És abusiu". Amb aquesta afirmació, ERC deixa clar que el seu vot al Congrés per implantar l'estat d'alarma durant mig any, com pretén la Moncloa, no està assegurat. La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit que el vot dels republicans encara no està decidit i que, a més d'estar condicionat per la durada de l'estat d'alarma, també dependrà de si el govern espanyol accedeix a dotar de més marge a la Generalitat per prendre les decisions que consideri per controlar la pandèmia.Vilalta ha argumentat que la pròrroga de l'estat d'alarma durant el període que es consideri necessari s'ha de fer a partir d'un control parlamentari que sigui freqüent. "Hem d'explorar tot el marge que tenim abans de decidir el nostre vot", ha avançat la dirigent republicana sobre la votació que Sánchez pretén portar al Congrés aquesta mateixa setmana. El vot d'ERC pot ser clau tenint present que, d'entrada, els populars s'oposen a aquest estat d'alarma i que Ciutadans també n'ha qüestionat la vigència durant mig any.La secretària general adjunta d'ERC ha argumentat que el seu partit no vol renunciar a cap instrument que permeti "salvar vides", però ha admès que l'estat d'alarma no és l'instrument que voldrien per poder gestionar la pandèmia. En tot cas, ha afegit que a hores d'ara és el que garanteix seguretat jurídica però ha considerat que "es queda curt" i que així ho reivindicaran davant del govern espanyol.Vilalta també ha estat crítica amb el fet que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, hagi dit públicament que es podria imposar un confinament de cap de setmana. "La comunicació de les mesures s'ha de fer en el moment en que s'hagin pres i perquè seran les que es desenvoluparan", ha assegurat Vilalta, que ha considerat que entrar en el terreny de l'"especulació" suposa "fer gran el soroll i generar més confusió".

