El sector del taxi col·lapsarà cada dia la Gran Via de Barcelona aquesta setmana

L'agrupació de taxistes Élite Taxi ha anunciat que intensificarà les mobilitzacions per reclamar ajudes per al sector, després que aquest dilluns la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, no hagi rebut els seus representants a Barcelona després d'una marxa lenta des de la plaça d'Espanya fins a la delegació.El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha assegurat que durant aquesta setmana els taxistes ocuparan la Gran Via cada dia des de les nou del matí a les dues de la tarda. Com avui, sortiran des de la plaça Espanya fins a arribar al passeig de Gràcia i des d'allà aniran a peu fins a la delegació.Els taxistes reclamen ajudes directes i moratòries pels deutes per poder pal·liar la caiguda en picat d'ingressos. "Hi ha 4.000 cotxes que cada dia estan parats. No ens importa estar aturats al pàrquing o al mig de la Gran Via. I així fins que ens donin una solució", ha dit Álvarez.Álvarez ha reclamat que es reguli l'oferta per evitar que els taxistes hagin de fer 15 hores només per cobrir les despeses d'explotació d'un dia i ha exigit que "se li parin els peus als bancs". "Els bancs estan assetjant alguns companys. Hi ha gent a qui ja li han demanat embargaments. Si hem d'ocupar tots els bancs de Barcelona, ho farem", ha dit.Segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona avui han participat a la marxa lenta un total de 720 taxis.

