Avís: Està corrent per les xarxes una mena de 'recomanacions COVID' signat segons diu la nota per 'professionals sanitaris'. Hi ha bastants tonteries sense cap fonament. Si us plau, ni cas. Seguiu les recmanacions del vostre metge, del CAP o de les autoritats sanitàries pic.twitter.com/88spxAqWZt — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) October 25, 2020

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha alertat d'un missatge amb suposades recomanacions contra la Covid-19 que circula pels grups de Whatsapp i que diu estar signat per "professionals sanitaris". "Hi ha bastantes ximpleries sense cap fonament. Si us plau, ni cas", ha piulat Padrós.El missatge assegura que el sistema està col·lapsat i dona unes suposades indicacions en cas que la població no vulgui anar a l'hospital a "arriscar-se". Davant d'això, el president del Col·legi de Metges demana que se segueixin les recomanacions del metge de capçalera, el CAP o bé les autoritats sanitàries.

