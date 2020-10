Bartomeu intenta frenar la moció de censura amb una carta a Aragonès

📩 CARTA DE BARTOMEU A PERE ARAGONÈS



Una carta on el Barça critica que el @govern permeti fer un vot de censura en aquestes circumstàncies i que s’hauria de deixar en stand-by.



➡️ @SiqueRodriguez#QuèThiJugues! pic.twitter.com/T1zPASW3DG — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) October 26, 2020

El president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, segueix buscant la forma d'aturar el referèndum forçat pels impulsors de la moció de censura contra ell i la seva junta, que va sumar més de 20.000 firmes per tirar endavant.L'última acció de Bartomeu ha arribat amb una carta a Pere Aragonès que ha publicat la Ser, vicepresident en funcions de president de la Generalitat. En el text, el president del Barça exposa que l'evolució del coronavirus a Catalunya impossibilita la votació i demana ajornar-la per la "impossibilitat" de preparar les 21 seus que havien inclòs en una primera proposta de protocol.D'aquesta manera, el club manifesta que l'única alternativa seria votar només al Camp Nou, fet inviable per l'evolució de la pandèmia. En aquest sentit, Bartomeu afegeix a la carta que "l'edat mitjana dels socis és de 58 anys" i que "més de 40.000 socis són majors de 60 anys". Sobre això, diu que "la nostra major preocupació se centra a evitar tota actuació que exposi aquests col·lectius davant d'un risc elevadíssim de contagi, donada la seva vulnerabilitat", exclama el president.Per la seva banda, la plataforma Més que una Moció ha presentat aquest dilluns la campanya a favor del 'Sí' per a la votació que esperen que el club convoqui, com a molt tard, aquest dimarts a les 9 del matí i, en cas contrari, asseguren que prendran mesures que ja tenen estudiades i contemplades i que no han volgut revelar.

