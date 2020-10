Valls s'oposa amb rotunditat a l'ensenyament en català a França

Cop de porta enèrgic de Manuell Valls a implantar un sistema d'ensenyament escolar com el català en les llengües que anomena regionals a l'estat francès. El regidor de l'Ajuntament de Barcelona i exprimer ministre francès es va mostrar molt dur en una entrevista aquest divendres passat a TV5 Monde.Preguntat per la periodista Pascale Bourgaux que si ell fos un dia el president de la República acceptaria el model català i que "l'escola fos en bretó, en basc, en català, en cors...", Valls va tallar-la amb un rotund "no!". Tot seguit, va argumentar que "la República és la unitat, és la unicitat i és una llengua, el francès, una llengua parlada i escoltada per milions d'homes i dones", a qui va aprofitar el moment per saludar."Això no vol pas dir que no haguem de fer viure les llengües dites regionals, com és el cas de Bretanya, o d'Occitània -va continuar-, però no tot allò que està vinculat al separatisme i a la destrucció de la unitat republicana".Anant al cas concret de l'estat espanyol, va afirmar que "entorn sobretot del català i del basc, hi ha lògiques sectàries, d'exclusions, d'expulsions... Les relacions entre els independentistes i els no independentistes són, malauradament, complicades". El regidor barceloní va recordar que "jo parlo català amb la meva mare, amb la meva esposa i amb molts amics, i veig bé que la llengua sigui un element de la seva cultura... però és un element inquietant".Durant la primera part de l'entrevista, Valls s'havia mostrat orgullós del concepte de "l'excepció cultural francesa", i va voler posar en valor que França és un dels estats del món que dedica més diners a promoure l'art i les seves referències culturals i lingüístiques, especial el cinema i el teatre.

