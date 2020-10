Un 41% a la hipoteca i un 67% el lloguer: els ingressos que destinen les llars de l'Estat a l'habitatge

Les llars espanyoles dediquen un 41% dels seus ingressos nets mensuals al pagament de la hipoteca, que té una quota mitjana de 591 euros, segons dades del Col·legi de Registradors del 2019. En el cas del lloguer, les famílies destinen fins a un 67% dels ingressos a pagar-lo i té un preu mitjà de 966 euros mensuals, segons l'informe anual de pisos.com.Les dues xifres estan molt per sobre del que recomana el Banc d'Espanya. L'entitat considera que tan sols s'hauria de dedicar una tercera part del que s'ingressa a aquest tipus de despeses, percentatge que es dobla en el cas dels lloguers.Pel que fa a la renda mitjana disponible, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE) el 2019 cada llar va disposar de 17.287 euros anuals, el que suposa uns ingressos nets de 1.440 euros mensuals. Segons l'informe del portal immobiliari pisos.com, aquesta quantitat no sempre permet afrontar el pagament de compra o lloguer a les grans ciutats."La capacitat econòmica de les famílies és fonamental pel futur del mercat residencial", ha apuntat el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font. En la mateixa línia, ha assegurat que a l'estat espanyol "existeix un desequilibri molt difícil de resoldre entre els salaris i el preu de l'habitatge", i per això ha considerat imprescindible "protegir al consumidor i impulsar noves ajudes des de l'administració pública"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor