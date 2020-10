JxCat obliga Eduard Pujol a deixar l'escó per les denúncies internes d'assetjament sexual

Junts per Catalunya (JxCat) ha obligat Eduard Pujol a abandonar l'escó al Parlament després de les denúncies internes per assetjament sexual. La formació, que durant aquest dilluns al matí havia comunicat que el portaveu parlamentari deixava l'acta de diputat per "motius personals", ha confirmat més tard en roda de premsa la naturalesa de la decisió presa. De fet, a Pujol ja se l'ha suspès de militància."No ens pertoca jutjar-ho ni obrir una investigació interna. El que ens pertoca és prendre mesures polítiques i acompanyar les persones que han comunicat els fets", ha afirmat Elsa Artadi, portaveu de Junts, sobre el cas. Artadi ha explicat que Jordi Sànchez, secretari general de la formació -amb control sobre el grup parlamentari-, va tenir constància del cas aquest dilluns, coincidint amb un permís penitenciari. En la reunió d'avui del partit s'ha decidit suspendre de militància Pujol.El periodista va convertir-se en diputat després de les eleccions del 21 de desembre del 2017 i havia estat portaveu adjunt de JxCat, per després assumir les tasques de portaveu del grup parlamentari, a més de portaveu a la Comissió de Territori del Parlament i membre de la Diputació Permanent de la cambra catalana.Procedent del món del periodisme, abans havia dirigit RAC1. Prèviament a la tasca de directiu, havia assumit responsabilitats en programes esportius tant a la mateixa cadena del Grup Godó com a Catalunya Ràdio, on va desenvolupar bona part de la seva carrera com a periodista.Després de la marxa obligada de Pujol, qui hauria d'assumir la vacant segons la llista electoral seria Maria Senserrich, número 26 de JxCat per Barcelona en les eleccions del 21-D. Senserrich havia integrat la cúpula del PDECat que pilota David Bonvehí, enfrontada a Junts, el nou partit de Carles Puigdemont. JxCat no ha confirmat encara qui assumirà l'escó.

