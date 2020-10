Bars i restaurants de Barcelona demanen obrir de forma presencial fins a les nou de la nit

Altres notícies que et poden interessar

El Gremi de Restauració de Barcelona ha criticat aquest dilluns la "discriminació que pateixen els bars i restaurants de Catalunya", que tenen l'activitat suspesa i ara un nou horari més limitat per al repartiment a domicili i la recollida de menjar per culpa del toc de queda. En un comunicat, el Gremi assegura que el Govern hauria de substituir el tancament actual "per la represa de l'activitat de la restauració, de forma presencial" entre les sis del matí i les nou del vespre.La reobertura hauria de ser immediata", assegura el director del Gremi, Roger Pallarols, que considera que s'ha demostrat "la manca d'efectivitat de la mesura, ja que els contagis continuen augmentant". El Gremi considera "il·lògica" l'actitud del Govern de la Generalitat, i també demana allargar el repartiment a domicili fins a les onze de la nit "per poder donar servei a les persones que acaben de treballar a les nou i que encara han de tornar als seus domicilis".Segons els restauradors, les administracions han fet "escassos esforços" per compatibilitzar la gestió sanitària i la crisi econòmica que genera. En aquest sentit, consideren que la conselleria d'Empresa hauria de formar part del PROCICAT, juntament amb Interior i Salut.El Gremi també critica que el Govern ha fet "curt amb els 40 milions d'euros per compensar les pèrdues que ha generat el tancament. Consideren que "la burocràcia resulta desmesurada" i preveuen que l'ingrés efectiu dels diners no arribin "fins al primer o segon trimestre del 2021"

