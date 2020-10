Descobreixen un refugi antiaeri de la Guerra Civil al Palau de la Generalitat

Sota terra, lluny de la vista de tots i pràcticament oblidat. El refugi antiaeri construït sota el mandat de Lluís Companys ha tornat a veure la llum gràcies a uns plànols dels 1937. Els Serveis de Patrimoni i Arqueologia del Palau, amb el suport de la Unitat de Subsòl dels Mossos, han localitzat i documentat l'espai que havia estat gairebé 80 anys desaparegut.Trobar-lo ha suposat treball de quatre anys i que ha desenterrat una autèntica càpsula del temps amb sabates, llaunes, un orinal i fins i tot, dibuixos a les parets. Segons explica elDiario.es , l'excavació també ha descobert una galeria que hi connecta i que va ser construïda durant el 1645, durant la Guerra dels Segadors. Els arqueòlegs creuen que aquest túnel es va dissenyar per poder escapar del Palau.Annex al Palau de la Generalitat, el refugi va servir a la població civil per amargar-se dels bombardejos que queien sovint sobre Barcelona durant la Guerra Civil. Arran de les primeres bombes del febrer de 1937, Generalitat i ajuntaments del país van crear la Junta de Defensa Passiva, construint més de 1.400 refugis. Molts d'ells van ser fets pels mateixos veïns de les poblacions.Ara bé, fora de la llista oficial també se'n van fer d'altres que, en ser governamentals, eren secrets. Com és el cas del qual s'ha descobert al Palau.

