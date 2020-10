L'ANC descarta donar suport a alguna de les candidatures el 14-F

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no es posicionarà a favor de cap partit concret, però sí que fiscalitzarà les formacions independentistes per tal d'incidir en les eleccions catalanes previstes pel 14 de febrer. L'entitat compararà els programes i declaracions dels partits amb un decàleg basat en el seu full de ruta després que s'hagi aprovat la proposta de resolució presentada per la direcció de l'ANC en la reunió extraordinària del Secretariat Nacional d'aquest diumenge. Concretament, l'entitat ha validat 15 accions concretes per influir en els comicis que s'hauran de ratificar en els propers dies.Sobre la taula hi havia la possibilitat d'abandonar definitivament la transversalitat de l'ANC i posicionar-se amb una opció concreta, o bé intentar mantenir-la i continuar donant suport a totes les formacions independentistes. Finalment, el Secretariat ha optat per mantenir la transversalitat i ha aprovat íntegrament l'opció presentada per la direcció amb "més marge del previst", segons fonts consultades per. Concretament ha obtingut 46 vots a favor, 20 en contra i 4 en blanc. L'entitat descarta, per tant, donar suport a un partit concret, com proposaven alguns sectors.Així, la proposta de resolució aprovada contempla tres moments d'acció: precampanya i campanya, fins a la constitució del Parlament i un cop constituït el Govern. Pel que fa a la precampanya, l'ANC aprovarà un "Decàleg d'accions i principis" per avançar cap a la independència i durant la campanya es publicarà una comparativa dels programes que presentin tots els partits independentistes i es constituirà un grup de treballar per analitzar i fiscalitzar els posicionaments dels partits. L'objectiu de l'ANC és que els electors sàpiguen quines candidatures s'acosten més als postulats de l'entitat.L'ANC també rebutja participar en més taules per la unitat estratègia amb els partits, que esdevenen "exercicis retòrics balders". "El mandat de la ciutadania ens exigeix fer la independència", remarca l'entitat. De la mateixa manera, pressionarà perquè el Parlament investeixi un president que no sigui fruit de "pactes parcials" sinó que contempli "la màxima concentració de forces" per encarar "la ruptura democràtica i fer efectiva la independència com més aviat millor". L'ANC també farà un seguiment de l'actuació del Govern i el Parlament amb un informe trimestral en què s'analitzarà l'acció executiva i legislativa en relació al Decàleg de l'entitat.La proposta de resolució planteja convocar un cop constituït el Govern i entre el març i el maig de l'any vinent un congrés internacional de precedents d'independències unilaterals que ha de donar com a resultat un Llibre Blanc d'independències unilaterals.

