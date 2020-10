El risc de rebrot sobrepassa la barrera dels 800 punts

CONTAGIS 235.037 (+4.167) INGRESSATS 2.017 (+132) UCI 347 (+5) DEFUNCIONS 13.819 (+25) Rt 1,53 (+0,00) RISC DE REBROT 841 (+53) Actualització: 26/10/2020

Catalunya trenca la barrera del 800 i el risc de rebrot se situa a 841 punts aquest dilluns, augmentant 53 punts resoecte ahir. El primer dia després que s'hagi decretat el toc de queda, i el moment en que s'haurien de començar a veure els resultats de les primeres mesures (tancaments de bars i restaurants), Salut xifra en més d'un centenar els nous ingressats a hospitals (132) tot i que manté la velocitat de contagi, la RT, a 1,53.La incidència en aquests moments a Catalunya és de 346,84 per cada 100.000 habitants. Pel que fa als nous positius, s'han notificat 4.167 nous casos, elevant el total a 235.037. Als hospitals, no només han pujat els ingressos que ja sumen un total de 2.017, sinó que també creix el nombre de pacients a UCI, 5 més respecte ahir, elevant el total a 347 persones.En les darreres 24 hores el Departament de Salut ha sumat al balanç 25 noves morts per coronavirus, elevant el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia a 13.819.

