El patiment d'Ayuso a Telemadrid: «Són preguntes que no es fan a una presidenta autonòmica»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tornat a ser objecte de crítiques a les xarxes socials per un nou ridícul durant una entrevista. En aquesta ocasió, els espectadors van veure com Ayuso era incapaç de respondre una pregunta a Telemadrid.La qüestió era sobre el nou hospital de Valdebebas: "Quants sanitaris s'han contractat?", va preguntar-li Silvia Intxaurrondo, presentadora al canal públic madrileny. La resposta d'Ayuso va ser desconcertant: "Estem ara mateix amb la contractació, el que s'ha de veure sobretot és el reforç que vingui d'altres hospitals", va dir.En aquest sentit, la presidenta va exclamar que "a l'hospital de Valdebebas no li faltarà res" i que "és un nou hospital, i és una molt bona notícia". Va ser amb la repregunta de la periodista sobre si llavors faltaria personal als altres hospitals quan Ayuso va posar-se encara més nerviosa i el seu missatge va ser més confús.En no trobar una sortida, la presidenta madrilenya va tirar pel dret: "Jo crec que la presidenta de la comunitat no ha d'entrar al detall de com organitzin els torns, el material..." i va afirmar que aquesta no és la seva competència: "Jo no he de baixar a la lletra petita, com comprendrà".Amb tot, després de respondre i quan la presentadora anava a canviar de tema, Ayuso va seguir a la defensiva: "Són preguntes que no es fan a una presidenta autonòmica, normalment".

