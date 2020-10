Mas envia una carta al jutge en què assumeix el nomenament d'Osàcar com a tresorer de CDC

L'expresident de la Generalitat i exsecretari general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Artur Mas, ha fet arribar una carta a l'Audiència Nacional en què assumeix "personalment" la responsabilitat del nomenament del tresorer Daniel Osàcar, i admet que li "rendia comptes" a ell com a líder del partit. Segons ha informat, Mas exculpa l'exgerent del partit Germà Gordó, que divendres va ser imputat pel jutge José de la Mata pel seu paper en el blanqueig de dinars per finançar de manera irregular la formació. "En cap moment Gordó em va proposar Osàcar", subratlla en la carta.L'extresorer de CDC va assenyalar directament Gordó com a responsable del sistema de blanqueig de donacions per finançar Convergència i va insinuar que Mas ho sabia. L'exgerent de CDC va insistir en la seva innocència, però aquest divendres anirà a declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en la causa. Artur Mas, que fins ara no havia estat implicat en aquest afer, ha sortit al pas i ha exonerat Gordó de la responsabilitat en matèria de finançament de CDC. La carta ja s'ha aportat al procediment per part de l'advocat de l'exconseller, Cristóbal Martell."Proposar Daniel Osàcar va ser una decisió personal meva, i en cap moment, Germà Gordó em va proposar aquesta persona", remarca Mas a la carta. Per tant, "ni el responsable de Finances depenia del gerent ni el gerent del responsable de Finances". "Es dos tenien competències diferents i rendien comptes de les mateixes davant del secretari general de CDC, el Comitè Executiu Nacional de CDC i el Consell Nacional de CDC", apunta. La carta de Mas, segons El Mundo, va ser redactada just després de saber el contingut de la declaració d'Osàcar davat del jutge De la Mata.

