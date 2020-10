VÍDEO Càrregues dels Mossos i diversos detinguts en una protesta negacionista a Barcelona

Els @mossos detenen 4 persones acusades d'atemptat a agents de l'autoritat durant una protesta d'un col·lectiu negacionista del Covid 19 que protestava a la Plaça d'Espanya de Barcelona contra l'estat d'alarma. Desconec autor del vídeo. pic.twitter.com/Kbw5wIYMlv — Anna Punsí (@punsix) October 25, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge quatre persones que participaven en una protesta il·legal a la plaça d'Espanya de Barcelona acusades d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Prop d'una seixantena de manifestants s'han agrupat al voltant de les nou del vespre en aquest punt, amb l'objectiu de mostrar el seu desacord pel que fa a les noves mesures per contenir l'avenç de la pandèmia a Catalunya.En rebre l'avís, els Mossos s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on ja hi havia la Guàrdia Urbana, per dissoldre la trobada. Més enllà d'aquest incident, el primer dia de confinament nocturn ha estat relativament tranquil, amb poques persones pel carrer, i un únic control informatiu dels Mossos d'Esquadra.El control, ubicat prop del número 21 del carrer Paral·lel, ha començat a un quart d'onze de la nit i ha durant fins a les dotze. Aquesta primera nit, els Mossos d'Esquadra han realitzat un paper bàsicament informatiu. A partir d'aquest dilluns, les persones que incompleixin la normativa es podran sancionar amb multes d'entre 600 i 3.000 euros.La primera nit del confinament nocturn ha estat relativament tranquil·la. A partir de les deu, l'afluència de vehicles i gent d'alguns carrers com el Paral·lel o plaça Espanya ha disminuït notablement. Els repartidors de menjar a domicili s'han continuat veient amb certa freqüència, ja que encara repartien comandes.Aquests serveis podran operar fins a les deu de la nit. Entre les excepcions que ha recollit el Procicat al confinament nocturn s'hi troben l'assistència sanitària d'urgència o de farmàcia; el desplaçament laboral; tenir cura de persones grans, menors d'edat, dependents o vulnerables o el retorn al lloc de residència habitual. També es permet passejar el gos entre les quatre i les sis del matí.

