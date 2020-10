Els Mossos avisen que actuaran amb «contundència» si s'incompleix el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

Les primeres hores d'aplicació del toc de queda, un cop el govern espanyol va aprovar l'aplicació de l'estat d'alarma , s'han saldat sense incidents remarcables. Així ho ha destacat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que ha destacat que només s'han identificat un centenar de persones i una desena de vehicles en els 31 punts de control policials desplegats arreu del territori. Sallent, que ha agraït el "civisme" a la ciutadania", també ha advertit que els Mossos actuaran amb "contundència" si no es respecta l'aplicació del toc de queda.En les darreres hores, els agents policials només han informat de la nova normativa, sense aixecar acta de les conductes sancionables. Els Mossos, però, tenen previst començar a multar a partir d'aquest dilluns, 24 hores després de l'aplicació del toc de queda. Les sancions, que oscil·len des dels 300 fins als 6.000 euros, estan regulades pel decret llei 30/2020 aprovat pel Govern i també per la llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a llei mordassa."El balanç ha estat de normalitat", ha expressat Sallent sobre l'anàlisi de les darreres hores d'actuació policial. Sallent ha comparegut aquest dilluns al matí al costat d'Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil. El comissari en cap dels Mossos ha recordat que la policia catalana atendrà la seguretat de la manifestació convocada aquest dilluns al vespre de "protesta" contra l'estat d'alarma, una concentració de caràcter "polític".Sallent també ha informat que els Mossos han intervingut aquesta matinada en un acció "negacionista" a la plaça d'Espanya de Barcelona, saldada amb quatre detencions i lesions a diversos agents de la policia catalana. S'hi havien manifestat una cinquantena de persones.El Procicat va aprovar aquest diumenge les mesures que seran vigents els pròxims dies. La més destacada és el toc de queda les 10 de la nit fins a les 6 del matí, que s'allargarà durant les pròximes setmanes. Aquesta és la llista de prohibicions i restriccions:totes les circulacions i els desplaçaments per la via pública des de les, llevat d'algunes excepcions que ho hauran de justificar.: serveis, comerç minorista.- Els serveis de menjar a domicili es podran fer fins a les-inicialment era fins les 21h, però a última hora el Govern ho ha modificat-poden allargar-se fins a lesi aquelles persones que es desplacin d'aquests poden arribar al seu domicili a les, amb justificant.- Assistència sanitària d'urgència- Adquirir productes farmacèutics d'urgència, a la farmàcia més pròxima al domicili- Desplaçaments per anar i tornar del lloc de feina, amb el justificant de l'empresa- Desplaçaments de professionals dels serveis essencials, degudament acreditats- La cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, discapacitats o especialment vulnerables per motius inajornables- Actuació urgent d'activitats d'òrgans judicials- Retorn al lloc de residència habitual per un viatge- Cura d'animals de companyia en les hores establertes, de 4 a 6 de la matinada- Altres causes de força major, degudament justificadesA més, aquestes són les restriccions totals durant les vint-i-quatre hores del dia:- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Es demana intentar mantenir les bombolles de convivència.- Limitació dels aparcaments al 75% als parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, la zona volcànica de la Garrotxa i Poblet.- S'imposa un toc de queda nocturn de les 10 de la nit a les sis del matí, moment en el qual no es podrà circular per la via pública. Les úniques excepcions que es contemplen són motius laborals, emergències mèdiques i la cura de gent gran.- Prohibides les reunions de més de 6 persones, excepte els que siguin de la bombolla de convivència.- Prohibit menjar i beure en espais públics.- Establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics i d'altres de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i veterinaris, oberts al 50% d'aforament.- Els establiments comercials oberts al públic hauran de tancar a les 21 hores del vespre segons ha explicat el Govern.- La resta de comerços minoristes, oberts al 30% d'aforament.- Els establiments amb més de 400 m2 i centres comercials han de tenir control d'accés i aforament en temps real.- Restringit l'accés i ús de zones recreatives.- Només una persona per emprovador.- Els mercats sedentaris, al 30% d'aforament.- Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili.- Prohibida l'obertura d'empreses que impliquen contacte personal proper excepte en casos essencials, sanitaris o sociosanitaris.- Prohibits els serveis de tractament de bellesa, excepte perruqueria.- Suspeses les fires comercials- Assistència limitada al 50% de l'aforament.- Els locals com ara cinemes o teatres hauran de tancar a les 21 hores del vespre.- Aforament al 50% amb seients preassignats i registre de dades de contacte.- Obligació de tancar a les 23.00 h.- Tancament de parcs i fires d'atraccions, incloses les estructures no permanents desmuntables.- Prohibida l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.- Tancament de parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils a les 20.00h.- Tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo.- Suspesa l'activitat presencial en centres cívics i altres espais comunitaris (tallers, xerrades, cursos...).- Instal·lacions i equipaments esportius lúdics amb control d'accés i amb aforament al 50%.- Competicions no professionals d'àmbit català ajornades.- Tancament dels espais esportius no supervisats.- Bars i restaurants tancats, excepte per entregar a domicili o recollir el menjar a l'establiment.- Exclosos els restaurants d'hotels per a ús dels clients. També en centres sanitaris i socials.- Aforament del 50% en espais comuns dels hotels.- La docència teòrica ha de ser en format virtual.- Prioritzar el teletreball i reforçar el control dels espais comuns.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.- Suspesos els congressos i convencions.

