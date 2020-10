Forn, sobre l'absolució de Trapero: «És una clatellada en tota regla a la Fiscalia»

L'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, ha assegurat en una entrevista per carta a RAC 1, que l'absolució del major Josep Lluís Trapero, la intendent Laplana i l'antiga cúpula d'Interior pels fets de l'1-O i del 20 de setembre "és una clatellada en tota regla a les tesis de la Fiscalia". Forn, que va ser empresonat pels mateixos fets (la gestió de les actuacions de l'1-O i el 20 de setembre del 2017), veu en aquesta sentència "una prova més que el judici del Suprem va ser polític".En aquest sentit, l'exconseller explica que estan estudiant presentar un recurs davant el TC i no descarten portar-ho més endavant la justícia europea."Auesta sentència és molt important, pel que diu, per la contundència dels fets provats i perquè ha absolt els processats per uns mateixos fets que el Tribunal Suprem condemna amb presó", explica per carta a RAC1.Sobre els testimonis de la Guàrdia Civil, en especial el del tinent coronel Baena i el del coronel Pérez de los Cobos, Forn no estudia denunciar-los per fals testimoni. "Crec que ara és el moment d’estudiar si hi ha base jurídica per actuar contra aquestes persones, si poden haver incorregut en un delicte de fals testimoni i si hi ha contradiccions en les seves declaracions al Suprem i a l’Audiència Nacional", assegura.Pel que fa a la restitució del major Trapero al capdavant del cos, Forn assegura que "el compromís de Junts per Catalunya és la restitució del Govern legítim i això és el que hem de fer ara". Pel que fa al cas de Trapero, explica que sap que l'actual conseller d'Interior ja li ha ofert restituir-lo com a major dels Mossos.

