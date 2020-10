La Generalitat pressionarà per liderar la gestió dels fons europeus en la conferència de presidents

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els líders autonòmics es reuneixen aquest dilluns en una nova conferència de presidents, marcada per l'entrada en vigor de l'estat d'alarma , després que fins a 11 executius autonòmics n'haguessin fet la petició. La reunió telemàtica se centrarà en la discussió dels criteris de repartiment dels fons europeus destinats a l'Estat i comptarà amb la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. El Govern ha demanat repetidament que la part proporcional que li pertoca dels fons es pugui gestionar des de Catalunya.Els recursos procedents d'Europa ascendeixen a 140.000 milions d’euros, disponibles en els pròxims anys, i persegueixen el finançament de projectes destinats a mitigar la crisi generada pel coronavirus. Tanmateix, d'aquesta quantitat l'Estat podrà accedir a 72.000 milions d'euros a fons perdut, que s'han de vehicular per transferències entre el 2021 i el 2023. La Generalitat reivindicarà la gestió dels fons europeus davant de Von der Leyen, amb la intenció que el Govern s'encarregui de tramitar els projectes que pretenguin accedir a les línies de finançament.Sánchez serà present al Senat per dirigir des d'aquesta cambra la reunió, acompanyat d'alguns dels seus ministres. Abans que comenci ja ha anunciat que l'avantprojecte de pressupostos generals de l'Estat es presentarà i s'aprovarà aquest dimarts a la reunió del consell de ministres. La proposta de comptes ja inclourà uns 27.000 milions extra procedent de la part proporcional dels fons europeus.La trobada d'aquest dilluns es dividirà en dues sessions. La primera, la protagonitzaran el president espanyol, la presidenta de la Comissió Europea i els presidents autonòmics. En el cas de Catalunya, aquest paper l'assumirà Pere Aragonès, vicepresident en funcions de president. La segona sessió anirà a càrrec dels equips tècnics, que treballaran en la forma de repartir i invertir els fons europeus. El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, serà el representant de la Generalitat en aquesta segona reunió. Una fórmula pensada per representar la Generalitat, però també per equilibrar el protagonisme d'ERC i JxCat.Els diferents punts de vista de les autonomies fan preveure una reunió complexa en la manera com s'ha de concretar el repartiment de recursos i en la fórmula de gestionar-los. La intenció del govern espanyol, segons ha transmès la Moncloa en les últimes dates, és fer que les comunitats autònomes coparticipin en la gestió del fons europeus i que puguin tenir un diàleg directe amb la presidenta de la institució sobre aquest nou instrument.

