DOCUMENT Aquest és el certificat d'autoresponsabilitat necessari amb el toc de queda

Catalunya ja està sota el toc de queda, que prohibeix la lliure circulació per la via pública entre les 10 de la nit i fins de les sis del matí. El Procicat ha aprovat tot un seguit de restriccions per garantir que es compleixi l'ordre i també, ha establert excepcions per les quals es pot trencar el toc de queda. És per això que s'ha recuperat el certificat d'autoresponsabilitat que es pot descarregar aquí. Torna a ser un document com el que vam veure durant el passat confinament, que cal emplenar i indicar per quin motiu s'està incomplint el toc de queda. Tal com ja es va anunciar ahir, algunes de les excepcions contemplades són els desplaçaments per motius laborals, emergències mèdiques o bé la cura de gent gran.En cas d'incomplir el toc de queda sense un motiu justificat es podran imposar sancions de fins a 6.000 euros.

