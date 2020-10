Altres notícies que et poden interessar

La restauració podrà finalment repartir a domicili fins a les 22 hores, tot i que el Govern no l'havia establert inicialment en el quadre d'excepcions del toc de queda. Ho ha anunciat el propi conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, a través de Twitter, uns minuts després que el subdirector de Protecció Civil Sergio Delgado argumentés en roda de premsa el contrari, la necessitat que la restauració també acabés el repartiment a les 21 hores per evitar sopars en grups als domicilis. També els espectacles culturals podran tancar a les 22 hores.El Procicat ha aprovat les mesures de restricció de mobilitat i serveis a partir del toc de queda nocturn que s'instaura a Catalunya a partir d'aquest diumenge, a les 22h de la nit, fins a les 6 del matí durant les pròximes setmanes. Aquesta és la llista de prohibicions i restriccions:totes les circulacions i els desplaçaments per la via pública des de les, llevat d'algunes excepcions que ho hauran de justificar.: serveis, comerç minorista.- Els serveis de menjar a domicili es podran fer fins a les-inicialment era fins les 21h, però a última hora el Govern ho ha modificat-poden allargar-se fins a lesi aquelles persones que es desplacin d'aquests poden arribar al seu domicili a les, amb justificant.

