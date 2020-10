L'augment d'excursionistes a Montserrat es tradueix en més volum de deixalles a l'entorn natural

Els visitants al recinte del monestir de Montserrat han caigut un 72% entre gener i setembre en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest descens s'explica, sobretot, per la manca de turisme estranger i de grups organitzats. Una dada que contrasta amb l'increment de visitants al parc natural des de fora el recinte del monestir: els quatre ecocomptadors que hi ha als principals camins d'accés al parc sumen un 55% d'increment en relació al 2019.El gerent del Patronat, Xavier Aparicio, alerta a l'ACN que l'augment d'excursionistes s'ha traduït en més volum de deixalles a l'entorn natural els caps de setmana. Aquest diumenge, els Mossos d'Esquadra restringeixen l'accés des de Monistrol per evitar la saturació de la carretera.Per fer front a la situació de massificació del parc de Montserrat -que es repeteix a molts espais naturals del país-, el Govern ha posat en marxa aquest cap de setmana un conjunt de mesures per evitar l'afluència massiva de visitants. En concret, un operatiu policial coordinat pels Mossos evita que els vehicles aparquin als vorals de les carreteres i camins o en zones no habilitades per aparcar.Un cop els aparcaments estan a prop del seu nivell màxim d'ocupació, es tanquen els accessos per carretera al parc natural i només es permet el pas de bicicletes o vehicles de pas que no tinguin com a destí final l'aparcament del recinte del monestir.Aquesta mesura vol evitar imatges d'aglomeracions com les que s'han viscut els darrers caps de setmana en diferents espais naturals de Catalunya. En concert, a Montserrat la situació era especialment preocupat els diumenges, on les cues per accedir al recinte del monestir podien arribar fins a les tres hores d'espera i hi havia desenes de vehicles aparcats als vorals de les carreteres o a les àrees de descans dels entorns del parc.En concret, aquest diumenge, abans de les 10.30 h els Mossos d'Esquadra ja han restringit l'accés des de la carretera de Monistrol. Desenes de cotxes s'han vist obligats a aparcar al peu de la muntanya o bé han girat cua davant la impossibilitat d'avançar fins dalt.De gener a setembre el recinte del monestir de Montserrat ha rebut un total de 608.585 visitants, mentre que en el mateix període de l'any passat la xifra s'enfilava als 2.118.296 visitants. Pel que fa a l'ús del cremallera i l'aeri per accedir a Montserrat, en el primer cas la xifra se situa un 77% per sota i en el cas de l'aeri el descens ha estat del 83%. Aquesta situació també ha tingut un impacte important en la recaptació del recinte del monestir, que s'ha vist reduïda en un 70%.El gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, explica que aquest descens "en picat" s'explica per la manca de turisme estranger i pel fet que ja no hi arriben autocars de grups organitzats. Aquests dos sectors eren els principals clients que rebia el monestir de dilluns a divendres.Per contra, els excursionistes que accedeixen al parc natural des de fora del recinte monàstic s'han incrementat un 55% de mitjana. Montserrat té instal·lats set ecocomptadors –tres dins del recinte del monestir i quatre a l'exterior-, que comptabilitzen les persones que accedeixen al parc des dels principals camins d'accés.Els quatre comptadors que hi ha instal·lats a les Bateries (Collbató), al camí de l'Arrel (Bruc), al camí dels Francesos (Vinya Nova) i a Can Masana han registrat de juny a setembre un total de 65.234 persones, mentre que en el mateix període de l'any passat se'n van contar al voltant de 42.000."Estem veient com en els darreres mesos, des de l'inici de l'estiu, està havent-hi una utilització més forta del parc natural", explica a l'ACN el gerent del Patronat, Xavier Aparicio. En aquest sentit, Aparicio relata que això es deu al fet que "es tracta d'un parc de molt fàcil accés i molt proper a Barcelona". "Per sort no tenim bolets, sinó l'increment encara seria més considerable", apunta.Aquest diumenge, diversos excursionistes preguntats per l'ACN han assegurat que la zona està "massificada". "Hi ha el doble o el triple de gent que la tardor passada", assegura en Javier, veí de Castellbell i el Vilar (Bages), que cada diumenge fa una breu excursió pel parc. "Sembla que siguin les rebaixes d'alguns grans magatzems", bromeja.Un altre excursionista, en Juanjo, veu "normal" que s'hagi disparat l'interès per fer excursions a Montserrat tenint en compte la proximitat amb Barcelona "i la situació actual de pandèmia". "Hem estat molts mesos tancats i suposo que la gent té ganes de sortir", afegeix en Quim, de Vilafranca del Penedès, que acostuma a fer escalada a la zona. Creu que la gent aposta pel turisme de natura "perquè és un entorn on hi ha menys por de contagiar-se de la covid-19".Una teoria que la subscriu en Ricard, de l'Hospitalet, que aquest diumenge visita el parc amb un grup d'amics. "Ja teníem pensat fer aquesta sortida des de feia dies, però és cert que l'amenaça del toc de queda i d'un confinament ens ha fet venir més ganes de sortir", reconeix.Des del Patronat de Montserrat, Xavier Aparacio confirma que el dia de més afluència de visitants a Montserrat és diumenge i explica que els darrers caps de setmana s'han produït més de tres hores de cua des de la carretera de Monistrol de Montserrat per accedir al monestir. L'altra carretera d'accés al recinte, la de Can Masana, "per les característiques que té, fa que molts cotxes aparquin als vorals o a les àrees de descans".Aquest augment de visitants també s'ha traduït en un major nombre de deixalles acumulades a les àrees de descans. De fet, Aparicio explica que "gairebé s'ha doblat" la quantitat de brossa que recollim. "Si un dilluns normal recollíem entre 35 i 40 quilos de brossa, el darrer cap de setmana en vam recollir 80". Per això, el gerent del Patronat ha fet una crida al civisme per part dels visitants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor