"Crítica i insostenible": així defineix el Govern l'evolució de la pandèmia de coronavirus. Per evitar que la segona onada de Covid faci retrocedir el país fins al març, l'executiu ha decretat un nou paquet de restriccions d'urgència -que entra en vigor aquesta mitjanit-.Aquesta és la llista de noves mesures, prohibicions i restriccions a Catalunya, que de moment tindran una vigència de 15 dies a l'espera de veure l'evolució de la pandèmia i quins resultats ofereixen:de Catalunya. No es pot ni entrar ni sortir del territori.durant els caps de setmana (de les 6 del matí del divendres fins a les 6 del matí del dilluns)- Tancament dels comerços amb superfíciesEls comerços més petits poden obrir sempre que redueixin el seu aforament al 30%.- Tancament delsde l'activitat cultural, esportiva i extraescolars.- Pròrroga del tancament dealmenys 15 dies més.Amb tot, les mesures referents al toc de queda conviuran amb els confinaments perimetrals:totes les circulacions i els desplaçaments per la via pública des de les, llevat d'algunes excepcions que ho hauran de justificar.: serveis, comerç minorista.- Els serveis de menjar a domicili es podran s'amplien fins a les- Assistència sanitària d'urgència- Adquirir productes farmacèutics d'urgència, a la farmàcia més pròxima al domicili- Desplaçaments per anar i tornar del lloc de feina, amb el justificant de l'empresa- Desplaçaments de professionals dels serveis essencials, degudament acreditats- La cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, discapacitats o especialment vulnerables per motius inajornables- Actuació urgent d'activitats d'òrgans judicials- Retorn al lloc de residència habitual per un viatge- Cura d'animals de companyia en les hores establertes, de 4 a 6 de la matinada- Altres causes de força major, degudament justificadesSumant totes les restriccions aplicables durant les 24 hores del dia que s'arrosseguen des de fa setmanes, la situació queda així:- Confinament perimetral per municipis durant els caps de setmana (de les 6 del matí del divendres fins les 6 del matí del dilluns).- Prohibida l'entrada i la sortida de Catalunya excepte per causa justificada.- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Mantenir les bombolles de convivència.- Toc de queda nocturn de les 10 de la nit a les 6 del matí, moment en el qual no es podrà circular per la via pública excepte en alguns casos específics.- El transport públic es manté al 100% encara que baixi la demanda.- Es permet la visita a municipis contigus per fer esport a l'aire lliure, per a competicions esportives autoritzades i per gent amb permisos penitenciaris.- Prohibides les reunions de més de 6 persones, excepte els que siguin de la bombolla de convivència.- Prohibit menjar i beure en espais públics.- Tancament de tots els centres comercials. DiPoden obrir els comerços bàsics (alimentació, begudes, productes higiènics, farmàcies, veterinàries) dins d'aquests centres comercials.- També poden obrir en centres comercials aquelles botigues de menys de 800 m2 que tinguin un accés directe a l'establiment.- Establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics i d'altres de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de jardineria, concessionaris d'automòbils i veterinaris, oberts amb qualsevol superfície. La resta han de limitar-la a 800 m2 i reduir l'aforament al 30%.- Els establiments comercials oberts al públic hauran de tancar a les 21 hores del vespre.- Comerç de productes de primera necessitat poden obrir amb qualsevol superfície.- Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili.- Prohibida l'obertura d'empreses que impliquen contacte personal proper excepte en casos essencials, sanitaris o sociosanitaris.- Prohibits els serveis de tractament de bellesa, excepte perruqueria.- Suspeses les fires comercials.- Actes religiosos i cerimònies amb assistència limitada al 30%.- El 31 d'octubre i l'1 de novembre es podrà sortir del municipi (dins la comarca) per anar als cementiris.- Tancament de tota l'activitat cultural.- Tancament de parcs i fires d'atraccions, incloses les estructures no permanents desmuntables.- Prohibida l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.- Tancament de parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils a les 20.00h.- Tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo.- Restringit l'accés i ús de zones recreatives.- Suspesa l'activitat presencial en centres cívics i altres espais comunitaris (tallers, xerrades, cursos...).- A les biblioteques només s'hi poden recollir llibres en préstec.- Aforament de museus al 30%.- Tota l'activitat esportiva escolar queda suspesa.- Tancament de gimnasos.- Competicions no professionals ajornades.- Tancament dels espais esportius no supervisats.- Bars i restaurants tancats, excepte per entregar a domicili o recollir el menjar a l'establiment.- El servei a domicili es pot distribuir fins a les 23 h.- Exclosos els restaurants d'hotels per a ús dels clients. També en centres sanitaris i socials.- Aforament del 50% en espais comuns dels hotels.- La docència teòrica ha de ser en format virtual a les universitats.- Suspensió de les activitats extraescolars.- Poden obrir les escoles per a adults i d'escoles oficials d'idiomes.- Pressió als estudis postobligatoris per reduir l'assistència presencial al màxim.- Teletreball en tots els casos que sigui possible.- Flexibilitat horària per esglaonar l'entrada i sortida de la feina.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.- Suspesos els congressos i convencions.

