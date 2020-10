Catalunya, en toc de queda nocturn: què es pot fer i què no?

Altres notícies que et poden interessar

El Procicat ha aprovat les mesures de restricció de mobilitat i serveis a partir del toc de queda nocturn que s'instaura a Catalunya a partir d'avui, a les 22h de la nit, fins a les 6 del matí durant les pròximes setmanes. Aquesta és la llista elaborada:totes les circulacions i els desplaçaments per la via pública des de les, excepte diferents excepcions.: serveis, comerç minorista.- Els serveis de menjar a domicili es podran fer fins a les-inicialment era fins les 21h però a última hora el Govern ho ha modificat-s poden tancar fins a lesi aquelles persones que es desplacin d'aquests poden arribar al domicili fins a les, amb justificant.- Assistència sanitària d'urgència- Adquirir productes farmacèutics d'urgència, a la farmàcia més pròxima al domicili- Desplaçaments per anar i tornar del lloc de feina, amb el justificant de l'empresa- Desplaçaments de professionals dels serveis essencials, degudament acreditats- La cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, discapacitats o especialment vulnerables per motius inajornables- Actuació urgent d'activitats d'òrgans judicials- Retorn al lloc de residència habitual per un viatge- Cura d'animals de companyia en les hores establertes, de 4 a 6 de la matinada- Altres causes de força major, degudament justificadesA més, aquestes són les restriccions totals durant les vint-i-quatre hores del dia:- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Es demana intentar mantenir les bombolles de convivència.- Limitació dels aparcaments al 75% als parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, la zona volcànica de la Garrotxa i Poblet.- S'imposa un toc de queda nocturn de les 10 de la nit a les sis del matí, moment en el qual no es podrà circular per la via pública. Les úniques excepcions que es contemplen són motius laborals, emergències mèdiques i la cura de gent gran.- Prohibides les reunions de més de 6 persones, excepte els que siguin de la bombolla de convivència.- Prohibit menjar i beure en espais públics.- Establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics i d'altres de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i veterinaris, oberts al 50% d'aforament.- Els establiments comercials oberts al públic hauran de tancar a les 21 hores del vespre segons ha explicat el Govern.- La resta de comerços minoristes, oberts al 30% d'aforament.- Els establiments amb més de 400 m2 i centres comercials han de tenir control d'accés i aforament en temps real.- Restringit l'accés i ús de zones recreatives.- Només una persona per emprovador.- Els mercats sedentaris, al 30% d'aforament.- Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili.- Prohibida l'obertura d'empreses que impliquen contacte personal proper excepte en casos essencials, sanitaris o sociosanitaris.- Prohibits els serveis de tractament de bellesa, excepte perruqueria.- Suspeses les fires comercials- Assistència limitada al 50% de l'aforament.- Els locals com ara cinemes o teatres hauran de tancar a les 21 hores del vespre.- Aforament al 50% amb seients preassignats i registre de dades de contacte.- Obligació de tancar a les 23.00 h.- Tancament de parcs i fires d'atraccions, incloses les estructures no permanents desmuntables.- Prohibida l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.- Tancament de parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils a les 20.00h.- Tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo.- Suspesa l'activitat presencial en centres cívics i altres espais comunitaris (tallers, xerrades, cursos...).- Instal·lacions i equipaments esportius lúdics amb control d'accés i amb aforament al 50%.- Competicions no professionals d'àmbit català ajornades.- Tancament dels espais esportius no supervisats.- Bars i restaurants tancats, excepte per entregar a domicili o recollir el menjar a l'establiment.- Exclosos els restaurants d'hotels per a ús dels clients. També en centres sanitaris i socials.- Aforament del 50% en espais comuns dels hotels.- La docència teòrica ha de ser en format virtual.- Prioritzar el teletreball i reforçar el control dels espais comuns.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.- Suspesos els congressos i convencions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor