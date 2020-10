Sàmper troba «insuficient» el decret de l'estat d'alarma

Altres notícies que et poden interessar

"El decret és insuficient". Així de contundent ha estat el conseller de l'Interior, Miquel Sàmper, a l'hora de valorar, en la que ha estat la primera reacció oficial del Govern, el nou decret espanyol de l'estat d'alarma, que delega la seva gestió a les comunitats autònomes. El conseller ha afirmat que el que es confia, els confinaments nocturns, limitar les reunions i la sortida i entrada del país, ja estava regulat per part de la Generalitat.El conseller ha fet notar que la Generalitat no té ara les competències que tenia l'estat quan gestionava l'estat d'alarma a la primavera. Ha indicat que ara la Generalitat no pot fer, si així calgués, un confinament domiciliari anterior a les deu de la nit o de cap de setmana, com sí que han fet alguns estats.Sàmper ha comparegut amb els responsables dels Mossos i de Protecció Civil degudament uniformats per estrenar les competències en la gestió de l'estat d'alarma. El conseller ha explicat que les multes per incomplir-lo no tindran "vocació recaptatòria sinó dissuasiva".Ha afirmat que el toc de queda que entra en vigor aquest diumenge a les deu de la nit i fins a les sis del matí és "una mesura indispensable perquè, en cas contrari, els sopars amb amics se sumaran als botellots i a les festes, ja que incompliran el decret i també els grups bombolla". El transport públic, però, no veurà alternat el seu horari normal.El Govern de la Generalitat ha decretat per aquest mateix diumenge el toc de queda nocturn. Ho ha fet un cop ha rebut la confirmació de l'aprovació de l'estat d'alarma per part del govern espanyol. La restricció de mobilitat nocturna és entre les 22 hores de la nit i les 06 del matí. Els establiments comercials oberts al públic i els locals com ara cinemes o teatres hauran de tancar a les 21 hores del vespre segons ha explicat el Govern.El govern contempla excepcions, especialment referides a permetre els desplaçaments de tornada a casa, que es comunicaran aquesta tarda en la roda de premsa posterior al Procicat. En el cas dels espectacles culturals podran acabar a les deu de la nit i aleshores els assistents podran tornar a casa amb normalitat.Així, i pendents del que passava a Madrid, aquest migdia s'ha reunit el comitè executiu de crisi per la Covid-19, el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i els consellers d’interior i Salut s’han reunit amb representants del món local. A la tarda es reunirà de nou el comitè de crisi i el Procicat i al vespre s'informarà per les mesures.

