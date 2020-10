Llegeix aquí el BOE amb les noves restriccions per l'estat d'alarma

El govern espanyol torna a decretar l'estat d'alarma a tot l'Estat vuit mesos després i ho fa amb la idea que duri fins a la primavera del 2021, segons que han traslladat diverses fonts governamentals aSánchez ha confirmat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que la seva idea és allargar-lo fins al 9 de maig. Serien, per tant, sis mesos que, si la situació millora, es podrien interrompre.Ara, a diferència del març passat, la mesura s'aplicarà per poder decretar un toc de queda nocturn i altres mesures de restricció que quedaran en mans de les comunitats per intentar evitar un nou confinament total per frenar la pandèmia de la Covid.La mesura d'excepció permetrà a les comunitats modular les mesures i no haver de passar pels tribunals per validar-les i aplicar-ne algunes que afecten drets bàsics. Deu comunitats autònomes, entre elles Catalunya i Euskadi a més d'altres socialistes, ho havien reclamat en els darrers dies a Sánchez.Sánchez ha explicat que les comunitats autònomes podran decretar el confinament de tot el seu territori o d'una part. Hi ha, per tant, un canvi significatiu amb relació a la primera onada: les autonomies tindran més marge per decidir les mesures de contenció. Si no es revisa l'estat d'alarma i es manté la previsió, Catalunya votaria un nou Parlament en ple estat d'alarma, el 14 de febrer.El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, va informar després de la reunió extraordinària del Govern a Sánchez com el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i, segon va dir, aquests havien respost de forma "positiva".De moment, el tancament de bars i restaurants es manté vigent , per bé que Aragonès va obrir la porta a valorar canvis en la mesura la setmana que ve, un cop es compleixi el termini de quinze dies fixat la setmana passada.

BOE estat d'alarma 2 by naciodigital

