Una vuitantena d'actes i quatre locals denunciats, la primera nit de toc de queda a València

Tranquil.litat en la primera nit amb Toc de queda a #València 🚨 Policía Local va alçar 83 actes i va denunciar a tres locals 📲 Rebem 24 reclamacions en 🏘 totes van ser ateses 👮🏻‍♀️ 👮🏻‍♂️ @aaroncano_ : “Tenim l’obligació de reduir al màxim la nostra mobilitat i relacions socials” pic.twitter.com/hvqjsao1G7 — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) October 25, 2020

Altres notícies que et poden interessar

La primera nit de toc de queda a València s'ha tancat amb l'aixecament de 83 actes i quatre locals denunciats per part de la Policia Local per infringir les restriccions marcades, només podran trepitjar el carrer aquells que vagin a treballar, tinguin una urgència mèdica o es desplacin per atendre persones dependents.També durant la matinada, el cos policial ha detingut quatre persones. La Policia ha compartit un vídeo, a través de les xarxes socials, en què ha reflectit la "tranquil·litat" de les primeres hores d'aquesta mesura.Precisament, el regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, ha reforçat aquesta idea: "ha estat francament tranquil·la" i "la ciutadania ha demostrat una vegada més un comportament exemplar i responsable que serà decisiu durant les pròximes setmanes per frenar la propagació de la pandèmia".El regidor ha apel·lat a la "responsabilitat individual": "és fonamental perquè ens estem jugant molt en la lluita contra la pandèmia, no només la pressió hospitalària sinó la pressió sobre el nostre futur".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor