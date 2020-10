El govern espanyol assegura que l'estat d'alarma no alterarà el procés electoral a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol assegura que el decret de l'estat d'alarma –i la seva pròrroga- no afectarà el procés electoral a Catalunya dels comicis del 14 de febrer. Segons fonts de La Moncloa, el decret regula que les eleccions "no es veuran afectades de cap manera" que se celebraran apunten- en la línia de les que van tenir lloc al País Basc i a Galícia, malgrat que aquelles es van celebrar sense l'estat d'alarma en vigor.La mesura d'excepció permetrà a les comunitats modular les mesures i no haver de passar pels tribunals per validar-les i aplicar-ne algunes que afecten drets bàsics. Deu comunitats autònomes, entre elles Catalunya i Euskadi a més d'altres socialistes, ho havien reclamat en els darrers dies a Sánchez.Sánchez ha explicat que les comunitats autònomes podran decretar el confinament de tot el seu territori o d'una part. Hi ha, per tant, un canvi significatiu amb relació a la primera onada: les autonomies tindran més marge per decidir les mesures de contenció. Si no es revisa l'estat d'alarma i es manté la previsió, Catalunya votaria un nou Parlament en ple estat d'alarma, el 14 de febrer.Atès que és un nou estat d'alarma n'hi ha prou amb l'acord del consell de ministres. Si d'aquí a quinze dies es prorroga definitivament fins a l'abril, caldrà que ho aprovi el Congrés. El govern espanyol compta que amb una vegada en tingui prou i no calgui anar demanant pròrrogues quinzenals com es va fer la passada primavera. Sánchez espera tenir aquest cop el suport del PP a més del de Ciutadans, el PNB o ERC, que van votar alguna de les pròrrogues de la primera onada.L'estat d'alarma per poder decretar un toc de queda nocturn. Aquesta era la petició que havia fet el Govern de la Generalitat divendres al president del govern espanyol per poder aplicar noves restriccions per contenir la segona onada de la pandèmia però amb "comandament únic" des de Catalunya. La voluntat de l'executiu era que entrés en vigor de "forma immediata" i que la situació es pugui gestionar des de la Generalitat, la mateixa petició que han fet altres territoris com Euskadi.

