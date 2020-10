Miley Cyrus afirma haver estat en contacte amb extraterrestres: «Tornaran»

Miley Cyrus és notícia després de ser víctima d'un estrany succés. La cantant ha afirmat en una entrevista que ha estat perseguida per un ovni, a més d'haver entrat en contacte visual directe amb un extraterrestre."Estava conduint per San Bernardino amb el meu amic quan em va perseguir una mena d'ovni... Estic bastant segura del que vaig veure, però també li havia comprat resina de marihuana a un individu en una furgoneta davant d'una botiga de tacs, així que va poder haver estat la resina", ha relatat l'estrella en una entrevista a Inteview Magazine."La millor manera de descriure-és com una llevaneu voladora. Tenia una gran arada a la part davantera i brillava en color groc. El vaig veure volar i el meu amic també ho va veure. Hi havia altres cotxes a la carretera i també es van aturar a mirar, així que crec que el que vaig veure va ser real", assenyala la cantant. "No puc mirar al cel de la mateixa manera. Crec que tornaran", adverteix.A més de veure un ovni, la intèrpret també assegura haver establert contacte visual amb l'alienígena que ho pilotava. "No em vaig sentir amenaçada en absolut, però vaig veure un ésser assegut davant l'objecte volador. Em va mirar i vam tenir contacte visual, i crec que això va ser el que realment em va afectar, mirar als ulls a alguna cosa que no podia entendre del tot", conclou.