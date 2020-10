Cap de setmana amb més de 3.000 desallotjats i 100 denúncies per botellots a Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

Més de 3.000 desallotjats i un centenar de denúncies aquest cap de setmana a Barcelona per 'botellons' i incomplir les restriccions per la pandèmia de coronavirus. "Això s'incrementarà a partir d'aquesta nit si no es compleix amb el toc de queda", ha avisat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, en declaracions al canal 3/24."Faig una crida al civisme de la ciutadania. No podem posar un guàrdia urbà a cada replà d'escala", ha assenyalat Batlle, que recorda que Catalunya es troba en un "moment excepcional" i que ningú pot al·legar desconèixer les restriccions i prohibicions. "Estem en un altre estadi i, si a les 22 hores s'ha d'estar a casa, tothom ha de complir", ha manifestat el tinent d'alcalde de Seguretat.

