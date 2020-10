Gemma Montull demana perdó tot i que no es considera una lladre ni tampoc el seu pare

🔴 DIRECTE | GEMMA MONTULL: "No estic enfadada amb el meu pare, és una persona meravellosa. Mai no el culparé del que va fer"



Gemma Montull ha demanat perdó pel cas Palau, tot i que no es considera una lladre, ni tampoc creu que ho sigui el seu pare. En declaracions a El Suplement, ha dit que no està enfadada amb Jordi Montull. "Ell també s'hi va veure en certa manera portat d'una forma o una altra. No es va inventar res. És evident que ho va fer, però mai el podria culpar a ell del que va fer", ha apuntat la seva filla, que ha remarcat que Fèlix Millet era una persona "molt complicada i autoritària"."No li podies dir que no a res. Era una persona amb molt de poder i era el meu cap", ha afegit. També ha dit que no es penedeix d'haver declarat contra el seu pare, perquè "s'havia de dir la veritat i ell n'era perfectament conscient"."Em vaig trobar en una situació difícil, treballant en un lloc emblemàtic amb el meu pare i el senyor Millet, que era una persona complicada. No vaig saber portar-ho bé en aquell moment. Si em tornés a passar actuaria diferent". Així s'ha expressat Montull aquest diumenge en la primera entrevista que concedeix, un cop li han commutat la pena de presó per treballs comunitaris.La filla de Jordi Montull ha indicat que "si es tracta de demanar perdó, si això és el que correspon, sí que ho hauria de fer", perquè no va actuar "com hauria d'haver actuat". "Però les circumstàncies no em van permetre fer una altra cosa. Estava amb el meu pare i no vaig saber-ho fer d'una altra manera", ha reblat.Montull ha assegurat que ella era aliena a qualsevol qüestió relacionada amb el 3%, i no ha tingut cap relació amb Artur Mas. Diu que tampoc havia vist mai Daniel Osàcar. Tampoc era conscient que a la llotja del Palau de la Música es tancaven negocis.

