El rànquing dels executius més ben pagats del 2019 a Catalunya

La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha publicat les dades dels empresaris i executius més ben pagats a Catalunya durant el 2019. Els 31 noms dels sectors financer, energètic i immobiliari -entre d'altres, tot i que aquests tres són els més destacats- que han rebut les retribucions anuals més altes. Tobías Martínez (Cellnex) lidera el rànquing amb 5,4 milions d'euros, seguit per Francisco Reynés (Naturgy) per 4,9 milions i tancant el podi Antoni Llardén (Enagas) amb 3,49 milions d'euros anuals. Segons explica el diari Ara -on es pot consultar la llista completa- les empreses que deuen la seva capitalització a l'Íbex-35 tenen directius amb retribucions molt més altes. Els sectors financer, immobiliari i de l'energia són els que destinen més recursos als seus executius i líders en els sous. Uns exemples són Banc Sabadell, CaixaBank o Naturgy. La posició de Cellnex en el lideratge del rànquing arriba gràcies a la seva forta pujada en borsa durant el 2019.El top 10 del rànquing el completen: Josep Oliu (Banc Sabadell) amb 3,09 milions; Gonzalo Cortázar (CaixaBank) amb 3,08 milions; Pere Viñolas (Colonial) amb 3,06; Antoni Brufau (Repsol) amb 2,9 milions; Jaume Guardiola (Banc Sabadell) amb 2,4 milions; Dana Dunne (eDreams) amb 2,2 milions; i Juan José Bruguera (Colonial) amb 2,1 milions d'euros. La primera dora al rànquing ocupa la posició 26 i la següent -i última- la 31.

