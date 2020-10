El jutge descarta la presó per a la dona de Mainat

El titular del Jutjat d’Instrucció 32 de Barcelona ha descartat l'ingrés a presó provisional d'Angela Dobrowolski, investigada per presumptament intentar assassinar al seu marit, el productor de televisió Josep Maria Mainat . El magistrat, però, manté l'obligació de compareixença periòdica davant l'autoritat judicial i li ha imposat un allunyament mínim de 1.000 metres de Mainat i dels fills que tenen en comú, retirada de passaport (que ja ha estat aportat) i prohibició de sortida del territori nacional.Els dos han declarat aquest diumenge a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, perquè el jutge estava de guàrdia. Ell ho ha fet primer, passades les deu del matí, i ella posteriorment, ja al migdia. Les mesures imposades pel magistrat no van en la línia que reclamava Fiscalia, l'ingrés a un centre penitenciari, en canvi, sí ha escoltat la proposta de l'advocada del productor, Olga Tubau, que havia sol·licitat una ordre d'allunyament.La visita als jutjats de Dobrowolski no ha estat la primera, el titular d'aquest jutjat d'instrucció ja la va deixar en llibertat amb càrrecs a l'estiu, després de declarar com a investigada per intent d'assassinat amb traïdoria, i aleshores va decidir imposar l'obligació de presentar-se a firmar al jutjat cada setmana.El cas Mainat va saltar a la llum pública a principis de mes, quan La Vanguardia va publicar que els Mossos d'Esquadra investigaven uns indicis d'intent d'assassinat presumptament per Dobrowolski, la matinada del 22 al 23 de juny, perquè li hauria administrat insulina al productor, que és diabètic, mentre dormia, fet que va provocar que entrés en coma. Tot plegat, quan el matrimoni es trobava en procés de separar-se.Les càmeres de vigilància, instal·lades a l'habitatge de l'artista, van gravar com la dona entrava fins a 13 vegades al dormitori de Mainat i com s'amagava darrere de la porta del frigorífic per manipular alguna cosa.Dobrowolski va fer servir un glucòmetre durant la nit, on queden registrades tots els mesuraments que es fan. Així, entre les 1.20 i les 2.41 hores, la dona va mesurar el nivell de sucre fins a cinc vegades. Els nivells van baixar fins a nivells de risc de mort, però la dona no va fer res fins passats 20 minuts, quan va trucar una ambulància. La telefonista del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va demanar que li donés sucre al seu marit però ella va respondre que no en tenien, cosa que no era certa.El mateix diari va detallar que Dobrowolski hauria intentat estafar Mainat , dues setmanes després d'aquest intent d'assassinat. En total va retirar 4.100 euros: 2.900 euros en un, i en l'altre 1.200 euros. La beneficiària que hi figurava era la germana de la dona.

