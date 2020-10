Altres notícies que et poden interessar

El subdirector de Protecció Civil Sergio Delgado ha explicat aquest diumenge que les activitats culturals i esportives s'hauran d'avançar i tancar una hora abans de l'inici del toc de queda, que encara està per definir si començarà a les 22 i a les 23 hores. Precisament, s'està estudiant com es poden ajustar aquests àmbits per acabar de prendre una decisió sobre l'horari final. El repartiment del menjar per emportar també s'haurà d'adequar al confinament nocturn, ha indicat Delgado en declaracions al 324, on ha explicat que el Procicat estudiarà també restringir l'accés a parcs i jardins públics per evitar concentracions i pícnics, deixant només obertes les àrees de joc infantil.El Procicat es reunirà aquest diumenge a les 16 hores, després que el govern espanyol aprovi l'estat d'alarma, per aplicar ja el toc de queda. L'hora d'inici està encara per acabar de decidir, perquè s'està encara analitzant les afectacions que pot tenir en els àmbits de la cultura i de l'esport. Delgado ja ha apuntat que totes aquestes activitats hauran de començar abans i garantir que acaben una hora abans de l'inici del confinament nocturn, per donar temps a tornar als domicilis."Estem prenent aquestes mesures intentant evitar aquest confinament general. Ens hi estem apropant, i l'estem intentant evitar", ha indicat Delgado. Sobre sortir a passejar el gos, ha remarcat que només ho podran fer durant el toc de queda les persones que acreditin que no ho poden fer abans. S'està preparant de nou un certificat de responsabilitat per facilitar la tasca a la policia.Delgado ha indicat que no hi haurà cap període de gràcia aquest diumenge, però sí que hi haurà una intervenció més informativa el primer dia i se serà més estricte a partir de dilluns.

