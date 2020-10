Sàmper anuncia la restitució de la intendent Laplana: «Vol tornar a treballar d'immediat»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que la intendent Teresa Laplana "vol tornar a treballar de forma immediata". Segons ell es tracta d'un tema que se solucionarà "de forma ràpida" per reincorporar-se a les seves tasques als Mossos d'Esquadra, després que aquest dimarts l'Audiència Nacional absolgués tota la cúpula de la policia catalana Així ho ha dit en una entrevista aquest diumenge al Via Lliure de RAC 1 , detallant que així li ho va traslladar el mateix dimarts, quan va conèixer la resolució judicial i "perquè s'ho té més que guanyat", ha rematat Sàmper.En canvi, no ha precisat si el major Josep Lluís Trapero tornarà al seu càrrec i ha demanat "respecte", així com per Cèsar Puig i Pere Soler. Sàmper ha deixat clar que "en cap cas, si es donés la tornada de Trapero, té res a veure amb el comissari en cap, Eduard Sallent" i ha dit que en "parlarem" d'una possible "cohabitació" entre Trapero i Sallent.El responsable de la cartera d'Interior ha deixat clar que Sallent "no ha posat el càrrec a disposició. Crec que no és necessari, és una qüestió personal”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor