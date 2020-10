Ábalos dona ales a que el govern espanyol indulti els presos polítics

"Tots els gestos que es facin per normalitzar i afavorir la convivència de Catalunya han de ser ben rebuts". Així s'ha expressat el ministre de Transports, José Luis Ábalos, sobre un indult als presos polítics en una entrevista al diari El Periódico . Ábalos ha defensat que tornar a la via de la política per resoldre el conflicte "exigeix judicialitzar al mínim", però ha subratllat que caldrà veure com acaba la qüestió de l'indult.El socialista ha remarcat que és competència del ministre de Justícia, però, en tot cas, ha insistit que són mesures que "restableixen i normalitzen les situacions". "Jo estaré sempre del costat de totes les polítiques de pacificació, de pau i de convivència", ha afegit.Segons ell, el govern espanyol és "procliu a generar un marc de normalització, de tranquil·litat per a Catalunya, que porti totes les dificultats d'ordre polític a l'àmbit del diàleg, de la convivència i de la normalitat, i no de la judicialització, que és la via per la qual altres opten".Ábalos no ha volgut entrar en el resultat de l'indult, insistint que és competència del ministre de Justícia, que serà el proponent. Ha recordat que normalment "no se'l qüestiona".En demanar-li sobre la reforma de la sedició, ha respost de la mateixa manera, defensant qualsevol mesura que normalitzi la situació a Catalunya. "No siguem hipòcrites en això. No coneixem cap situació de normalització i de convivència que no hagi anat acompanyada de gestos", ha reblat.Sobre el traspàs de Rodalies a la Generalitat, Ábalos ha dit que no té cap inconvenient en el fet que Catalunya assumeixi "el que competencialment li correspon". El govern espanyol, ha assegurat, està obert a què es tanqui aviat.

