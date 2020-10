El «Finantial Times» carrega contra Fernando Simón per la gestió del coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

El Finantial Times ha carregat durament contra el cap del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón. Ho ha fet en un article publicat aquesta setmana on critica durament la seva gestió de la pandèmia del coronavirus a l'estat espanyol.En aquest sentit, considera que "les autoritats nacionals i regionals" van ser massa "lentes" a l'hora d'imposar els controls necessaris durant la primera onada. També critica que les restriccions es van relaxar "durant aquest estiu", un fet que ha provocat que Espanya lluiti ara contra un segon brot que torna a ser un dels "pitjors" de tot Europa.L'article, firmat per vuit periodistes, explica quines estratègies van utilitzar els diferents països de la Unió Europea per afrontar la crisi de la Covid-19 en el moment en què va arribar als seus respectius territoris entre els mesos de febrer i març. En el cas d'Espanya, els autors consideren que Simón "es va equivocar" en insistir que "no hi havia casos vius ni transmissions comunitàries", un fet que va provocar que el coronavirus "s'estengués ràpidament" per tot l'estat espanyol.En aquest sentit, els autors sostenen que tampoc va ajudar que Espanya hi hagués un ambient polític altament "partidista" i un sistema sanitari "regionalitzat" que no disposava de coordinació central. La manca de dades i els "deficients" protocols pel que fa a les proves van provocar, segons l'article, un escenari d'allò més preocupant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor