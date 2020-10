Àlex Arenas: «Les escoles hauran de tancar d'aquí a poc»

Estaria bé @educaciocat avisar als docents de preparar material per dues setmanes de tancament d'aquí a poc. Encara que negueu l'evidència, les escoles hauran de tancar uns dies i millor estar preparats, que sempre ens passa igual, ens agafen les mesures amb els pixats al ventre. https://t.co/S7J1f40re9 — Alex Arenas (@_AlexArenas) October 24, 2020

El físic Àlex Arenas avisa que malgrat que ara s'imposi un toc de queda per frenar l'expansió del coronavirus s'haurà d'acabar tancant les escoles. En aquest sentit assegura que estaria bé que els centres ja anessin preparant material de cara a un tancament. "Encara que negueu l'evidència, les escoles hauran de tancar uns dies i millor estar preparats", ha assegurat en una piulada.L'investigador ja va defensar divendres que calia tancar les escoles "com a mínim dues o tres setmanes" per poder fer els estudis de seguretat necessaris per plantejar com poden passar els alumnes el que queda de tardor i hivern. En declaracions a Catalunya Ràdio, afirmava que la posició "inamovible" del Departament d'Educació sobre mantenir la presencialitat tot i l'empitjorament de la pandèmia a Catalunya és un "error".

