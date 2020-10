Covid-19, grip o refredat: com diferenciar els símptomes

Febre, fatiga i pesadesa

Dificultat respiratòria

Símptomes digestius i malestar

Mocs, tos i esternuts

Pèrdua de sentits i mal de cap

Campanya de vacunació de la grip

Tant la grip com la Covid-19 poden provocar febre; quelcom poc habitual en els refredats. En canvi, els nivells alts fatiga són més destacats en pacients contagiats pel coronavirus mentre que, en la grip, només sol passar entre pacients d'edat força avançada. El nou virus també provoca dolors com el de les fiblades acompanyat d'una sensació de pesadesa generalitzada, costa molt moure's.Els experts també destaquen que els pacients afectats per la Covid-19 pateixen una dificultat respiratòria particular; no com si t'ofeguessis o et faltés aire, sinó com si t'estrenyessin el pit. Com un pes que genera pressió cap endins. Un símptoma que no apareix en les altres malalties.Els infectats per Covid-19 poden presentar símptomes digestius com vòmits o diarrea, bastant infreqüents en casos de grip. Una altra pista es pot trobar en el temps de sensació de malestar. Mentre que la grip -si no es complica- acostuma a resoldre's en una setmana, la infecció de coronavirus dura entorn els 14 dies de mitjana.El refredat comú presenta tos, esternuts o congestió nasal; però no hi ha febre, fatiga molt pronunciada o problemes respiratoris. De vegades pot provocar mal de gola o dolors musculars, però lleus en comparació amb els del coronavirus. Si parlem de mocs, en molts pocs casos de Covid-19 se'n detecten, mentre que són força habituals en grip i refredat. Per altra banda, sí resulta comú entre infectats del SARS-CoV-2 la tos seca, que és incòmode i s'allarga en el temps.La pèrdua d'olfacte i de gust sí podrien ser indicis de coronavirus. No es donen en casos de grips ni refredats. Pel que fa a les migranyes o mal de cap, mentre que en refredats és poc habitual, tant en casos de grip com de Covid-19 poden fer-se notar.Per això, davant la situació excepcional que està vivint el país, des de la Generalitat es posa el focus en la importància de la campanya de vacunació de la grip ; sobretot en persones majors de 60 anys i persones amb patologies prèvies. I recordar, ara més que mai, "distància, mans i mascareta".

