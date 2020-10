Trilla avisa que la pandèmia està «accelerada» i a prop de descontrolar-se

Altres notícies que et poden interessar

El cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, constata que la pandèmia del coronavirus "està accelerada". El doctor relata que en aquests moments el nombre de casos segueix una progressió "molt difícil de controlar". "Probablement estaríem més a prop del descontrol que d'intentar recuperar el control", ha confessat en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio "El virus s'escampa. No és que el virus sigui més contagiós, sinó que ens hem contagiat més i seguim contagiant més". De fet, el sistema de contenció de la pandèmia ha "fallat", reconeix. Per aquest motiu, l'epidemiòleg considera que per recuperar el control cal prendre "mesures més contundents; curtes però efectives".Trilla assegura que és l'única solució per aturar aquesta tendència "terrible" de les últimes setmanes. "Els hospitals comencen a patir determinades pressions als serveis d'urgències, hospitalitzacions, a les UCI i a l'atenció primària que fa mesos que estan saturats", comenta.En ser preguntat sobre si estem a les portes d'un segon confinament, Trilla ha respost que s'hauria d'intentar evitar. L'expert considera que seria millor apostar per confinaments "més selectius i de durada curta" i mantenir les escoles obertes.

