La investigadora Clara Prats alerta que calen «mesures més dràstiques» per frenar el coronavirus

Es compleix una setmana de les restriccions imposades pel Govern per frenar el coronavirus i el risc de rebrot no fa més que trencar rècords, aquest dissabte l'últim, amb 713 punts . Ara, es pretén decretar un toc de queda nocturn, encara que la investigadora Clara Prats és mostra contundent i avisa que "s'han de prendre mesures més dràstiques".En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, Prats ha alertat que a hores d'ara la "situació és molt complicada" i que cal reduir més la mobilitat. En aquest sentit creu aquest augment de casos, en part es deu al fet que no s'ha fet un seguiment generalitzat de la petició del Govern d'implementar el teletreball. "La mobilitat és un termòmetre que ens avança els efectes de les mesures, i en el cas de Barcelona veiem que hi ha hagut una reducció, però molt baixa".Pel que fa al tancament de bars i restaurants explica que encara és massa d'hora per valorar els efectes de les mesures, ja que almenys han d'haver passat 10 o 15 dies. De la mateixa manera, sobre si el toc de queda nocturn serà efectiu o no, Prats no vol fer avançaments. "El primer lloc on es va implantar va ser a França farà una setmana i per tant encara no es pot veure l'impacte de la mesura", ha assegurat.Tot i així, creu que el toc de queda nocturn, és el "mínim" que es pot fer per frenar l'expansió del coronavirus. Segons explica, ara s'ha arribat a un moment en què el virus ha adoptat un creixement exponencial i per tant les xifres es multipliquen cada dia donant els resultats que s'estan veient dels darrers dies.Aquest cap de setmana s'espera que el govern espanyol declari l'estat d'alarma, mecanisme permetria que les comunitats poguessin ordenar un toc de queda. A Catalunya la consellera de Salut, Alba Vergés, preveu que la franja horària vagi de les 10 de la nit a les 6 del matí i no descarta que pugui durar més de 15 dies.

