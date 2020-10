Declarada culpable la dona de Manresa acusada de matar la seva parella

Un jurat popular ha declarat culpable per unanimitat la dona de Manresa acusada de matar la seva parella. El jurat ha manifestat aquest dissabte que Alicia R.R. és culpable de matar-lo de manera "intencionada" i impedint "tota possibilitat de defensa eficaç" per part d'aquest.Després de la lectura del veredicte, la fiscalia ha decidit mantenir la petició de pena de 21 anys de presó per assassinat, perquè considera que la dependència de les drogues de l'acusada no és un atenuant, en tant que en el moment dels fets no tenia cap alteració "ni greu ni lleu" de les facultats.La defensa ha afirmat que aquest supòsit sí que afectava les capacitats mentals de l'acusada i ha demanat un atenuant per dilacions indegudes. L'advocat ha demanat baixar un grau i "neutralitzar" l'agreujant de parentesc per la presència de "dos atenuants" i ha plantejat una pena de presó de dotze anys.El jurat popular considera que Alicia R.R. va atacar la víctima de manera "sorprenent i sobtada" i amb intenció de matar-la, quan l'home es trobava en una situació de "relativa tranquil·litat i assossec" i desarmat.Tanmateix, constaten que hi havia una relació sentimental provada entre la víctima i l'acusada, i que aquesta tenia més "vigor físic". El jurat ha considerat provat per unanimitat que l'acusada no havia consumit alcohol, drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques en el moment dels fets i que, per tant, no tenia minvades les seves facultats cognitives.Per justificar la decisió, s'ha referit a l'anàlisi negativa d'alcohol en sang del dia posterior a la detenció. A més, la policia va destacar la impressió de "serenitat i lucidesa" de l'acusada en el moment de la detenció, ha subratllat el jurat, que sí que creu provat, de tota manera, que l'acusada tenia dependència respecte a certes substàncies.D'acord amb aquestes manifestacions, la fiscalia ha ratificat l'escrit de conclusions definitives presentat el 21 d'octubre i ha mantingut la petició de pena per assassinat de 21 anys de presó. "És cert que es dona per provada la dependència, però també s'afirma que l'acusada no tenia cap alteració, ni lleu ni greu, de les seves facultats. La simple situació de dependència a les drogues no suposa, si no hi ha afectació de facultats, cap circumstància atenuant", ha manifestat el ministeri fiscal.Per la seva banda, la defensa ha destacat que concorren les atenuants d'afectació a les capacitats mentals i de determinació de l'acusada per l'efecte de les drogues i atenuants de dilacions indegudes. "La concurrència d'atenuants permet baixar un grau i neutralitzar, com a mínim, l'agreujant de parentesc que sembla admesa pel tribunal en el veredicte", ha manifestat l'advocat de l'acusada.Durant el judici, que va acabar aquest dimecres passat, la dona va assegurar que quan va tornar a la llar, després d'anar a compra cocaïna, l'home es trobava malferit a terra. "Era viu, amb un ganivet clavat", va explicar.Alícia RR també va negar que fossin parella, si no que va assegurar que "el cuidava", a diferència del que anteriorment havien declarat els veïns i de les notes amb connotacions sexuals, que s'haurien enviat víctima i acusada, i que es van trobar a la llar. També que aquella mateixa jornada s'havien discutit, com van declarat els veïns, però que "mai" van arribar a les mans.L'acusada va reconèixer que la nit dels fets, en trobar-se la porta oberta i l'home malferit, va enviar un missatge a la seva exparella on deia "l'he matat", per un "error" del corrector i que en realitat era un "l'han matat" i que ho feia per demanar-li ajuda. També que va fregar el terra "per moure'l" direcció al lavabo, on volia "tapar-li les ferides". "Però no me'n vaig sortir", va afimar.L'endemà l'acusada va dir a l'exparella que tot havia estat "una broma" i que l'home era viu. Ella, però, va explicar els fets a la policia. La dona va ser arrestada aquella mateixa tarda, en les proximitats de la llar, després que la policia trobés el cadàver.La dona ha acusat els seus veïns de voler-la "enfonsar" i ha negat les reiterades discussions que han denunciat els veïns, testimonis al judici, i que l'han qualificat d'una persona "agressiva".

