Els Mossos denuncien 52 persones en un «botellón» a la plaça de les Glòries de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquesta matinada un nombrós grup de persones que estava fent un "botellón" a la plaça de les Glòries de Barcelona. L'operació policial s'ha fet pels voltants de les dues de la matinada d'aquest dissabte a la plaça Santiago Pey, entre la Torre Agbar i el Museu del Disseny, al districte de Sant Martí. En total, la policia catalana ha aixecat 52 denúncies administratives per consumir alcohol a la via pública i no complir les mesures sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19.Des de l'1 de setembre fins al 18 d'octubre, la Guàrdia Urbana ha interposat 3.772 denúncies per consum d'alcohol a la via pública, unes 80 cada dia, i ha desallotjat 28.822 persones per incomplir les restriccions, unes 630 diàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor