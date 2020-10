El País Valencià ja decretarà el toc de queda aquesta matinada

Altres notícies que et poden interessar

Toc de queda al País Valencià. Des d'aquesta matinada i fins, com a mínim, el 9 de desembre, quedarà prohibit sortir de casa entre la mitjanit i les 6h del matí. Només podran trepitjar al carrer aquells que vagin a treballar, tinguin una urgència mèdica o es desplacin per atendre persones dependents.Així ho ha anunciat aquest dissabte el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, després de la reunió amb l'equip de coordinació de la pandèmia del coronavirus al territori. El govern valencià, doncs, no esperarà a tenir plena cobertura legal amb l'aprovació de l'estat d'alarma per part de la Moncloa i serà la primera comunitat autònoma en aplicar ja el toc de queda.El País Valencià, igual que Catalunya, s'ha sumat en les darreres hores a les peticions a l'executiu de Pedro Sánchez per decretar l'estat d'alarma. Un dels objectius de la Generalitat, que ha enviat la resolució al Tribunal Superior de Justícia perquè la ratifiqui, és arribar al Nadal amb la "millor situació sanitària possible" tenint en compte l'augment de l'activitat comercial que tradicionalment hi ha en aquelles dates.

