Presó sense fiança per als cinc detinguts per assaltar una casa a l’Empordà i ferir un home

El jutjat d’instrucció 1 de la Bisbal d’Empordà ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per als cinc detinguts dimecres per assaltar una casa de la població i ferir de gravetat el propietari de l’habitatge. Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada en un domicili del carrer Sicília.Segons recullen les interlocutòries, els cinc arrestats van actuar en “connivència” i van anar fins a la casa amb l’objectiu de robar-hi marihuana. A dins l’immoble hi havia una parella i els seus quatre fills menors d’edat. Els assaltants van lligar la dona amb brides i van atacar l’home amb “una destral o arma similiar” i li van causar ferides al cap i a la cama. De la casa es van endur tres caixes amb 8.050 grams de marihuana.Els cinc detinguts la matinada de dimecres i el propietari del vehicle han passat aquest divendres a disposició del jutjat d’instrucció 1 de la Bisbal d’Empordà. El jutjat ha ordenat l’ingrés a presó per als cinc assaltants com a suposats autors de delictes contra la salut pública, robatori amb violència en casa habitada i intent d’homicidi o, subsidiàriament, lesions amb instrument perillós. El propietari del vehicle va sortir en llibertat provisional.Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada d'aquest dimecres, quan la Policia Local va rebre l'avís que els alertava d'un possible robatori violent en un domicili del carrer Sicília. Quan els agents van arribar al lloc, van veure un turisme marxant a gran velocitat. Aleshores, va començar una persecució.La patrulla els va seguir fins al passeig Marimon Asper on, de dins el vehicle, en van sortir cinc sospitosos que van fugir a peu en diverses direccions. Els agents locals van aconseguir atrapar un dels homes.Alertats dels fets, agents dels Mossos de la Bisbal, amb el suport d'efectius de l'àrea regional de Trànsit de Girona i de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols van iniciar un dispositiu de recerca. Els agents van localitzar un segon home amagat sota un camió al carrer Sport, i a tres fugitius més els van atrapar en un descampat del carrer Ramon Masifern.Paral·lelament diverses patrulles dels mossos es van adreçar al domicili on havia tingut lloc el robatori per recopilar tota la informació dels fets. Les víctimes, una parella i quatre menors d'edat que es trobaven al domicili en els moments dels fets, van explicar que tres lladres havien entrat trencant un vidre de la casa.Al jutjat, la dona ha explicat que estava dormint al menjador amb la televisió engegada quan va sentir com es trencava un vidre. Immediatament, un dels assaltants la va abordar, li va lligar les mans amb brides, la van posar bocaterrosa i la va emmordassar amb un pijama. Aleshores, va sentir crits del seu marit i el va veure entrar al saló ple de sang i als assaltants agredint-lo. A l’home el van traslladar amb ambulància a l'hospital Trueta de Girona en estat greu i el van haver d’operar.Durant l'escorcoll del turisme i dels detinguts, els Mossos van localitzar tres capses plenes de cabdells de marihuana, una destral, dues brides, una navalla, un passamuntanyes, un telèfon mòbil, un tapaboques i diversos guants. Segons el jutjat, en total els assaltants es van emportar 8 quilos de marihuana. Dins la casa, hi van localitzar una altra bossa d'escombraries plena de cabdells de marihuana.Els detinguts, amb múltiples antecedents tenen entre 19 i 28 anys, són de nacionalitat espanyola i marroquina i veïns del Barcelonès, del Vallès Occidental i del Maresme.L’advocada de tres dels arrestats, Natàlia Frigola, ha explicat que, tot i que van ser tres dels arrestats els que van perpetrar el robatori, el jutjat els ha enviat a tots cinc a presó perquè considera que van actuar en "connivència". A més, exposa que un dels seus defensats també va patir ferides durant l’assalt. En concret, el van atendre a l’hospital de Palamós per una ferida de set centímetres al genoll dret amb afectació al tendó i li van haver de posar setze grapes per suturar-la.El jutjat acorda presó per “la gravetat de la pena de presó” a la qual es podrien enfrontar i perquè considera que no tenen suficient arrelament perquè, tot i que bona part dels arrestats són d’origen espanyol, no han acreditat vincles familiars o feina estable. “Això, unit al fet que es podrien enfrontar a penes de fins a 18-20 anys fa evident el risc de fugida”, conclou el jutjat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor