El 70% de les revistes en català podrien desaparèixer el 2021

El president de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), Germà Capdevila, que representa unes 200 revistes i publicacions digitals en la nostra llengua, afirma que "el 70%" d'aquestes podria acabar desapareixent el 2021 si no hi ha una "resposta urgent" per part del Govern.Ho diu en una entrevista al portal Comunicació21 on sosté que el sector està "estabornit" davant una "garrotada inesperada". Capdevila, director del consell editorial dei editor de l'Esguard, formula una petició ben concreta: "Es tracta d'un ajut nominatiu per a cada publicació que li permeti resistir aquest 2020. És un pla extraordinari d'un milió d'euros en total, un cop de mà puntual per superar aquest mal tràngol. Hem picat totes les portes possibles del Govern i puc dir que som l'únic sector de la cultura que no ha rebut cap ajut. Només volem el mateix tracte que han rebut altres sectors de la cultura", afirma el president de l'APPEC.

