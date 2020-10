Sánchez es reuneix amb el papa Francesc sense mascareta ni distància de seguretat

El PG, @sanchezcastejon, se ha reunido hoy con @Pontifex_es, en el Vaticano, para abordar cuestiones de interés común como el multilateralismo, el cambio climático, las migraciones o el pacto educativo global.



ℹ️ Toda la información: https://t.co/FxVLHmATRq pic.twitter.com/PKHu6yFjeL — La Moncloa (@desdelamoncloa) October 24, 2020

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb el papa Francesc al Vaticà. Un i altre han abordat, segons la Moncloa, "la crisi ocasionada pel coronavirus des del multilateralisme i amb una mirada social". Han coincidit en "una mirada social i avançant en una societat unida cap a un món més just i solidari". A les imatges que ha difós la Moncloa ni el sant pare ni els seus acompanyants i tampoc Sánchez i la seva esposa guarden la distància social o duen mascareta.La visita es produeix en un moment en què diverses comunitats autònomes -també Catalunya- han reclamat a la Moncloa que apliqui l'estat d'alarma per controlar la pandèmia. El govern espanyol podria celebrar un consell de ministres extraordinari aquest cap de setmana per declarar-lo.

