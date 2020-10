VÍDEO Els catalans passen a ser aragonesos en la versió en castellà de la sèrie Knightfall

Q alguien d los supertwiteros lo difunda pic.twitter.com/3FYLRyz0od — ToniSalva (@ToniSalva3) October 23, 2020

Polèmica a les xarxes pels canvis de guió en una popular sèrie de Netflix. El drama històric "Knightfall", ambientada al segle XIV, tracta sobre els últimes dies de l'Ordre del Temple sota el misteri del Sant Greal. Alguns dels esdeveniments succeeixen en territori català, però basant-nos únicament en el doblatge, es podria arribar a posar en dubte.Un usuari de Twitter ha descobert com en un dels capítols de la primera temporada hi ha un duel de paraules. En la versió original de l'episodi, un personatge crida: "Catalans! La vostra reina és morta". Ara bé, en la versió doblada al castellà, els espectadors podran escoltar clarament un "Aragoneses! Vuestra reina ha muerto" no massa fidel al guió original de la sèrie. Unes modificacions que també s'han trobat en altres capítols on, per exemple, s'opta per "Aragón" en comptes de "Catalonia".

